به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه مبارک فجر و در هشتمین روز این دهه، آئین «مهمانی لاله‌ها» و غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا، عصر پنج شنبه در گلزار مطهر شهدای گناوه برگزار شد.

فرماندار گناوه عصر پنج شنبه در این آئین معنوی با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا اظهار داشت: امروز در ایام مبارک دهه فجر در این مکان مقدس جمع شده‌ایم تا ضمن ادای احترام با مقام شامخ شهدای والامقام، برای پیمودن راه این شهیدان و امام راحل با تبعیت پذیری از مقام معظم رهبری و با بصیرت و آگاهی با شهدا عهد و پیمان دوباره ببندیم.

محمد تقی صفری با اشاره به در پیش بودن ۲ رویداد مهم انتخابات یازدهم اسفند ماه و راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن اظهار داشت: یوم الله ۲۲ بهمن، روز اقتدار جمهوری اسلامی است و همه ملت ایران و مردم شهرستان گناوه همانند سال‌های گذشته در این راهپیمایی حضور باصلابت و پرشور خواهند داشت و به همه دشمنان اثبات خواهند کرد که همواره پشتیبان نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب هستند.

وی گفت: انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در یازدهم اسفند رویداد مهم دیگر در کشور است که که از همه مردم به ویژه مردم شهرستان برای حضور باشکوه دعوت می‌شود تا بار دیگر مشت محکمی به دهان دشمنان نظام اسلامی بزنند.

حاضران در این آئین معنوی با قرائت فاتحه و با غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا به مقام شامخ شهدا ادای احترام و بار دیگر با آرمان‌های بلند انقلاب، امام راحل (ره) و شهیدان والامقام تجدید میثاق کردند.