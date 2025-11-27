سرهنگ ارسلان سرمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر امروز یک دستگاه مینی‌بوس حامل ورزشکاران که برای شرکت در مسابقات فوتبال عازم همدان بود، در محور ملایر – همدان و در محدوده سه کیلومتری روستای مهرآباد شهرستان ملایر از مسیر اصلی منحرف شد و پس از برخورد با تله خاکی متوقف گردید.

وی افزود: در این سانحه، دو نفر از سرنشینان به‌صورت سطحی دچار مصدومیت شدند که با حضور نیروهای اورژانس در محل مداوا و بدون نیاز به انتقال به بیمارستان به مسیر خود ادامه دادند.

رئیس پلیس راه استان همدان تأکید کرد: خوشبختانه وضعیت عمومی تمامی ۱۱ سرنشین این مینی‌بوس رضایت‌بخش گزارش شده است و حادثه خسارت جانی در پی نداشته است.