امام جمعه گناوه: تقارن هفته بسیج با ایام فاطمیه معنویتی ویژه رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر پنجشنبه در آئین تجدید میثاق با شهدا در گلزار مطهر شهدای گناوه با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک هفته بسیج و با گرامیداشت یاد و نام شهیدان اظهار کرد: تقارن ایام فاطمیه و هفته بسیج امسال، معنویت ویژه ای به این روزها بخشیده است و فرصت ارزشمندی برای تجدید بیعت با آرمانهای شهدا و مرور فرهنگ ایثار و مقاومت است.
وی، افزود: بسیجیان و شهدا در سختترین مقاطع تاریخ انقلاب، هنگامی که کشور در برابر دشمنان تنها بود، با جانفشانی و ازخودگذشتگی در برابر دشمن ایستادند و از اهداف و آرمانهای امام و انقلاب اسلامی صیانت و حفاظت کردند.
امام جمعه گناوه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) گفت: «دو قطره نزد خداوند محبوبتر از هر چیز است؛ قطره خونی که شهید در راه و برای رضایت خدا بر زمین میریزد و قطره اشکی که بنده در دل شب از خشیت الهی میریزد.»، شهدای والامقام هر دو ویژگی را داشتند؛ هم اهل اشک و اخلاص و هم اهل شهادت و مجاهدت بودند.
حجتالاسلام رکنی حسینی افزود: در کلام امام معصوم (ع) آمده است که شهید با نخستین قطره خونش که بر زمین میریزد، مشمول آمرزش الهی میشود و «به وجهالله نظر میکند»؛ و این یعنی شهید در محضر و تجلی خداوند باقی است و هرگز فانی نمیشود.
امام جمعه گناوه در پایان با تقدیر از حضور خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، جهادگران، پاسداران و بسیجیان در این آئین معنوی بیان کرد: امروز با یادگاران دوران دفاع مقدس و پیشکسوتان جهاد و شهادت در این مکان مقدس گردهم آمدهایم تا با شهیدان عهد ببندیم که در مسیر ولایتمداری و پاسداشت آرمانهای انقلاب ثابتقدم بمانیم.
وی گفت: روح ما با شهداست، هرچند جسم ما در کنار آنان نیست، اما ایمان و مسیر ما همان راهی است که آنان ترسیم کردهاند و این راه را با ولایتمداری ادامه خواهیم داد.
وی با بیان اینکه شهرستان گناوه به برکت خون مطهر شهیدان و اجرای برنامههایی با یاد آنها در ایام هفته بسیج معطر شد، گفت: فرماندهی سپاه ناحیه و دست اندر کاران برنامههای هفته بسیج در این هفته با برنامههای جهادی و اثرگذار در سطح شهرستان خوش درخشیدند که تلاش همگی قابل تقدیر است.
حاضران در این آئین معنوی با قرائت فاتحه و با غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا به مقام شامخ شهدا ادای احترام و بار دیگر با آرمانهای بلند انقلاب، امام راحل (ره) و شهیدان والامقام تجدید میثاق کردند.
نظر شما