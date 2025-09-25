به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه عصر پنجشنبه در این مراسم با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: شهدای والامقام حق بزرگی بر گردن همه ما دارند و امروز صلابت، اقتدار و آوازه بلند و پرافتخار ایران اسلامی مرهون خون پاک این شهیدان است.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی افزود: همه ما در این مکان مقدس گرد آمده‌ایم تا از ایثار، ازخودگذشتگی، صبر و استقامت رزمندگان اسلام و ملت بزرگ ایران در آن دوران افتخارآفرین یاد کنیم.

امام جمعه گناوه با اشاره به اینکه دوران هشت سال دفاع مقدس جلوه‌ای از مقاومت، اتحاد مردم، ایثارگری و فداکاری ایثارگران و صبر خانواده‌های شهدا بود، بیان کرد: به تعبیرفرمایش رهبر معظم انقلاب، ایران اسلامی پیروز جنگ تحمیلی هشت‌ساله است.

وی اضافه کرد: صدام با حمایت نظام سلطه به ایران حمله کرد، اما پس از هشت سال هیچ دستاوردی نداشت و ملت غیور ایران پیروز این میدان شد.

وی با مرور تجربه‌های ملت ایران در سه مقطع مهم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی ۸ ساله، نبرد با تروریسم تکفیری داعش و جنگ اخیر ۱۲ روزه، گفت: هر سه جنگ با یک هدف مشترک یعنی براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی آغاز شد، اما وحدت ملی، شجاعت نیروهای مسلح و مدیریت الهی امامین انقلاب، همه نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرد.

حجت‌الاسلام رکنی‌حسینی دو عامل اساسی در این پیروزی‌ها را «مدیریت رهبری» و «اتحاد مقدس ملت» دانست و افزود: در دوران دفاع مقدس، مدیریت امام خمینی (ره) و در مراحل بعد، رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری رمز پیروزی‌ها بود و امروز این اتحاد مقدس باید همچون گذشته حفظ شود.

وی تأکید کرد: دستاوردهای این سه جنگ در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، نظامی و امنیتی بسیار بزرگ است و وظیفه همه ماست که فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه نهادینه کنیم.

امام جمعه گناوه در پایان با گرامیداشت مقام پیشکسوتان جهاد و شهادت گفت: باید قدردان پیشکسوتانی باشیم که مایه افتخار ملت هستند و همان‌گونه که امام راحل فرمودند، نگذاریم این عزیزان در پیچ و خم زندگی روزمره به دست فراموشی سپرده شوند.

وی گفت: امروز در این مکان مقدس جمع شده‌ایم تا با شهدا عهد و پیمان ببندیم و اعلام کنیم که راه و مکتب و اهداف شما را تا آخرین قطره خون خود ادامه خواهیم داد و این عزت و اقتدار و صلابت را مدیون خون پاک شما هستیم.

در این آئین معنوی که مسئولان شهرستان، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیجیان و اعضای پایگاه‌های مقاومت بسیج، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم حضور داشتند یاد و خاطره شهدا گرامی داشته شد.

حاضران در این آئین معنوی با نثار شاخه‌های گل و قرائت فاتحه و با غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا به مقام شامخ شهدا ادای احترام و بار دیگر با آرمان‌های بلند انقلاب، امام راحل (ره) و شهیدان والامقام تجدید میثاق کردند.