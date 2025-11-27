به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین کثیرلو، عصر پنج شنبه در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری، با اشاره به قابلیت‌های فراوان استان در زمینه‌های گردشگری، کشاورزی و صنعتی، اظهار کرد: استان اردبیل در حال حاضر یکی از کانون‌های اصلی اقتصادی کشور به شمار می‌رود و این قابلیت‌ها زمانی به ثروت واقعی تبدیل خواهند شد که پایداری، ایمنی و قابلیت پیش‌بینی در محیط کسب‌وکار تضمین شود.



وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه و دستگاه دادرسی استان اردبیل، خود را حامی راستین سرمایه‌گذاری سالم می‌پندارند، افزود: سرمایه‌گذار پیش از هر چیزی، نیازمند اطمینان از اعتبار نظام حقوقی و اطمینان از پشتیبانی از حقوق مالکیت است.



رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه به اقدامات نوآورانه دستگاه قضائی در پشتیبانی از سرمایه‌گذاری اشاره و گفت: تشکیل شورای پشتیبانی حقوقی و قضائی از سرمایه‌گذاری، کوتاه کردن زمان بررسی دعاوی اقتصادی، گسترش شیوه‌های مصالحه‌ای و حکمیت در حل اختلافات، ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی برای تسهیل امور قانونی، و برخورد جدی با فسادهای اقتصادی و اداری، از جمله اقدامات کارآمد دادگستری استان برای ارتقای ایمنی سرمایه‌گذاری است.



وی با تأکید بر همگامی دادگستری استان با کنشگران اقتصادی و با اشاره به اهمیت روابط فرامرزی در اقتصاد جهانی، بیان کرد: از سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی درخواست داریم اردبیل را به عنوان استانی ایمن و فرصت‌ساز برگزینند، زیرا حضور سرمایه‌گذاران می‌تواند سبب گسترش کارآفرینی، جابه‌جایی فناوری و رشد پایدار منطقه گردد.



حجت الاسلام و المسلمین کثیرلو در پایان با سپاس از سازمان‌دهندگان گردهمایی، متذکر شد: دستگاه قضائی استان اردبیل با همه ظرفیت خود، پاسدار امنیت، یاور اصناف و پشتیبان رشد اقتصادی خواهد ماند.