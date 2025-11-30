به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامییگانه عصر یکشنبه در گردهمایی نهضت توسعه عدالت در عرصه آموزش که به شکل برخط با شرکت فرمانداران برگزار گردید، اظهار کرد: برای احداث ۳۲۲۸ کلاس درس در گوشه و کنار استان، زمین مشخص شده است.
وی افزود: فرمانداران باید با پیگیری بیوقفه جریان پیشبرد طرحهای مدرسهسازی، گزارشِ میزان پیشرفت اقدامات را به شکل هفتگی گردآوری و اعلام نمایند.
استاندار اردبیل با اشاره به لزوم آگاهیبخشی پویش بساز مدرسه به اشخاص و نهادهای دارای تمکن مالی و تخصص، گفت: شمار زیادی از مردم با اطلاعیابی از این برنامه مشارکتی، خواهان ارائه حمایتهای مالی و فنی میگردند.
امامییگانه با تأکید بر اینکه بهبود شرایط آموزشی و ارتقای کیفیتِ آموزش از اهداف کلیدی دولت به شمار میرود، ادامه داد: فعالیتهای انجامیافته و طرحهای جاری در زمینه مدرسهسازی به طور پیوسته پایش و بررسی میشوند.
وی کار گروهی در خصوص مدرسهسازی را عملی ارزشمند و پایدار خواند و خواستار نهادینهسازی فرهنگ، اطلاعرسانی و القای اهمیت این عمل خداپسندانه و سرنوشتساز در حوزه آموزش شد.
