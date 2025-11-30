  1. استانها
  2. اردبیل
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۸

امامی یگانه بر پیگیری هفتگی مدرسه‌سازی در استان اردبیل تاکید کرد

اردبیل_ استاندار اردبیل، از آغاز عملیات اجرایی برای احداث ۳۲۲۸ کلاس دراستان اردبیل خبر داد و بر لزوم گزارش‌دهی هفتگی این پروژه‌ها توسط فرمانداران تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی‌یگانه عصر یکشنبه در گردهمایی نهضت توسعه عدالت در عرصه آموزش که به شکل برخط با شرکت فرمانداران برگزار گردید، اظهار کرد: برای احداث ۳۲۲۸ کلاس درس در گوشه و کنار استان، زمین مشخص شده است.

وی افزود: فرمانداران باید با پی‌گیری بی‌وقفه جریان پیشبرد طرح‌های مدرسه‌سازی، گزارشِ میزان پیشرفت اقدامات را به شکل هفتگی گردآوری و اعلام نمایند.

استاندار اردبیل با اشاره به لزوم آگاهی‌بخشی پویش بساز مدرسه به اشخاص و نهادهای دارای تمکن مالی و تخصص، گفت: شمار زیادی از مردم با اطلاع‌یابی از این برنامه مشارکتی، خواهان ارائه حمایت‌های مالی و فنی می‌گردند.

امامی‌یگانه با تأکید بر اینکه بهبود شرایط آموزشی و ارتقای کیفیتِ آموزش از اهداف کلیدی دولت به شمار می‌رود، ادامه داد: فعالیت‌های انجام‌یافته و طرح‌های جاری در زمینه مدرسه‌سازی به طور پیوسته پایش و بررسی می‌شوند.

وی کار گروهی در خصوص مدرسه‌سازی را عملی ارزشمند و پایدار خواند و خواستار نهادینه‌سازی فرهنگ، اطلاع‌رسانی و القای اهمیت این عمل خداپسندانه و سرنوشت‌ساز در حوزه آموزش شد.

