به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سبحانی عصر جمعه در جلسه ارزیابی مصوبات سفر رئیسجمهور پزشکیان به استان اردبیل و همچنین مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار در حوزه آب و فاضلاب که با حضور مدیرعامل و معاونان شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل و مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حملونقل و ترافیک استانداری برگزار شد، اظهار کرد: از محل سفر رئیسجمهور پزشکیان به استان اردبیل ۱,۰۴۰ میلیارد تومان برای مدت دو سال به تصویب رسیده و ابلاغ گردیده و از محل اعتبارات سفرهای شهرستانی استاندار اردبیل نیز ۹۹ میلیارد تومان برای پروژههای زیرساختی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: از جمله شاخصترین پروژههای در دست اجرا میتوان به بهرهبرداری از تصفیهخانههای فاضلاب شهرستانهای پارسآباد، نمین، بخش نخست تصفیهخانه فاضلاب اردبیل، اجرای سیستم فاضلاب مشکینشهر، تأمین آب شرب شهر هشجین و تکمیل طرحهای آبرسانی شهرستانهای استان اشاره نمود.
اردبیل-معاون استاندار اردبیل از تصویب و ابلاغ ۱۰۴۰ میلیارد تومان اعتبار از محل سفر رئیسجمهور و ۹۹ میلیارد تومان از محل سفرهای شهرستانی استاندار برای پروژههای آب و فاضلاب این استان خبر داد.
