میرمحمد سیدهاشمی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شورای شهر اردبیل در دوره ششم بر این باور بوده که کلید توسعه شهر اردبیل، جلب سرمایهگذاریهای هوشمند است. بر این اساس، ما فرصتهای سرمایهگذاری را برای شهر تعریف کردیم که بالغ بر ۲۰ همت (۲۰۰ میلیارد تومان) بوده است.
وی افزود: این پروژهها در حوزههای مختلفی شامل توسعه شهری، انتقال مشاغل مزاحم از داخل بافت شهری به خارج از محدوده شهر، و همچنین توسعه ساختوسازهای شهری تعریف شدهاند.
رئیس شورای شهر اردبیل گفت: بازارهای بسیار هوشمندی که برای شهرها بر اساس نیازهای شهری تهیه و تصویب شده بود، در این نمایشگاه معرفی شد. در این نمایشگاه، ما این توانمندیهای شهری و همچنین چشمانداز شهر اردبیل در افق ۱۴۱۰، ۱۴۱۵ و ۱۴۲۰ را در قالب «شهر اردبیل نوین» معرفی کردیم.
وی افزود: امیدوارم در سطح استان اردبیل، سطح ملی و حتی بینالمللی شاهد حضور سرمایهگذارانی باشیم که بخواهند در این پروژهها سرمایهگذاری کنند و ما قطعاً از آن استقبال میکنیم. بر این باور هستیم که با همراهی و همکاری بخش خصوصی و همچنین مدیریت شهری، میتوانیم هم شهر را به صورت هوشمند توسعه دهیم و هم برای بخش خصوصی منابع سودآوری فراهم کنیم.
