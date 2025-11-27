  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ آذر ۱۴۰۴، ۰:۴۲

شکایت آسیایی پرسپولیس بابت حواشی بازی استقلال

باشگاه پرسپولیس بابت حواشی به وجود آمده در بازی استقلال و الوصل به سازمان لیگ و AFC شکایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، اتفاقات رخ داده در بازی آسیایی استقلال مقابل الوصل امارات و فحاشی آشکار هواداران استقلال به باشگاه پرسپولیس و بازیکنان این تیم باعث شد تا باشگاه پرسپولیس پس از مشاهده تخلفات صورت گرفته از سوی باشگاه استقلال، با ارسال نامه‌ای رسمی به AFC و همین طور سازمان لیگ فوتبال، از باشگاه استقلال شکایت کند.

در نامه باشگاه پرسپولیس به سازمان لیگ، به تخلفات عدیده هواداران تیم رقیب در بازی استقلال و الوصل امارات اشاره و با تاکید بر اینکه این فحاشی‌ها در تمام بازی‌های داخلی و بین المللی این فصل استقلال رخ داده، از مراجع انضباطی فدراسیون فوتبال ایران و همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست شده تا به موارد متعددی که هواداران باشگاه استقلال بحث‌های اخلاقی در محیط استادیوم‌های مختلف را زیر پا گذاشته، رسیدگی شود.

در این نامه، فیلم‌های متعدد فحاشی‌های سکوهای طرفداران استقلال در بازی‌های اخیر این تیم در بازی‌های داخلی و آسیایی نیز ضمیمه شده است.

باشگاه پرسپولیس در جهت احقاق حق تیم و هواداران میلیونی و بازیکنان و کادر فنی خود این شکایت را رسمی کرده و به طور جدی از مسئولان کنفدراسیون آسیا و همین طور فدراسیون و مراجع انضباطی درخواست کرده تا به تخلفات صورت گرفته از سوی این باشگاه رسیدگی شده و نتیجه را اعلام کنند.

    نظرات

    • کاظم پور IR ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      9 6
      پاسخ
      واقعا جای تاسف داره برای باشگاه پرسپولیس ایران نه فک کنم بهتره بگیم امارات که همچین کاری رو کرده ما اگه اختلاف داریم تو کشور خودمون داریم کار اون تماشاگرنماها اشتباه بوده درست ولی از فلان جا شکایت کردن از تیم کشور خودت واقعا جای تاسف داره
      • IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
        4 0
        سلام این جماعت قبل از دربی دنبال جوسازی و گرفتن آرمش از استقلال هستند. اینها خودشان و تمام ارکان و هوادارانشان پیشتر نشان دادند در ورزشگاه که پشت نقابشان چه شخصیتی وجود دارد.
    • عباس IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      6 0
      پاسخ
      وقتی در جام باشگاه های آسیا تیمی نداری خوب باید هم حرص باشگاه در بیاد دیگه برای حسود بودن شاخ و دم نمی خواهد داشته باشی
    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      5 0
      پاسخ
      هر دو تیم رو منحل کنید شاید اخلاق به فوتبال برگردد

