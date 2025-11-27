به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی فردا جمعه باید در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر به مصاف شمس‌آذر قزوین برود که فضای رختکن این تیم نسبت به هفته‌های ابتدایی فصل کاملاً تغییر کرده است.

بازگشت اوسمار ویه‌را به نیمکت پرسپولیس، آن هم تنها چند هفته پس از کنار گذاشته شدن وحید هاشمیان، حالا موجی از جدیت و اتمرکز تیمی روی نتیجه گیری را در تیم ایجاد کرده که بازیکنان نیز به‌خوبی آن را احساس می‌کنند.

پرسپولیس پیش از حضور دوباره ویه‌را روزهای پرنوسانی را با هاشمیان پشت سر گذاشته بود تا جایی‌که مدیریت باشگاه پس از تنها ۸ هفته تصمیم گرفت سکان هدایت تیم را تغییر دهد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که ویه‌را نیز با فشار باشگاه بوریرام یونایتد تایلند را ترک کرد و به‌سرعت راهی تهران شد تا دوباره هدایت سرخپوشان پایتخت را بر عهده بگیرد. او که در دوره نخست حضورش توانسته بود با تداوم ساختار تاکتیکی یحیی گل‌محمدی و اتکا به اتحاد تیمی، پرسپولیس را به قهرمانی برساند.

با این حال در دوره جدید، ویه‌را با رویکردی متفاوت وارد کار شده است. تمرینات پرسپولیس در ۲۰ روز اخیر نشان می‌دهد او این‌بار تنها به ایجاد فضای صمیمی و تکیه بر انگیزه بازیکنان بسنده نکرده و با جدیتی دوچندان، الگوی تازه‌ای از مدیریت و نظم را در تیم پیاده کرده است. سختگیری او در اجرای برنامه‌ها، نظارت دقیق بر جزئیات تمرین، و برخورد جدی با بی‌نظمی‌ها، فضایی متفاوت از دوره اول او در تیم ایجاد کرده است.

بازیکنان پرسپولیس نیز این تغییر رفتار و جدیت را کاملاً احساس کرده‌اند و همین موضوع باعث شده سطح تمرکز و رقابت در تمرینات افزایش یابد. ویه‌را به‌وضوح می‌خواهد چهره‌ای متفاوت از تیمی ارائه کند که در هفته‌های ابتدایی فصل با مشکلات تاکتیکی و روحی روانی درگیر بود.

حال باید دید سرخ‌ها در دیدار فردا مقابل شمس‌آذر چگونه خواهند توانست با تصمیمات فنی ویه را به سه امتیاز حساس بازی برسند و سرمربی برزیلی پیام روشنی را مبنی بر تغییر ساختار تاکتیکی تیمش به هواداران و رقیبان در مسیر رسیدن به قهرمانی لیگ بیست و پنجم بدهد.