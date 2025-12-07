  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

حضور پررنگ داوران فوتبال ایران در بازیهای المپیک جنوب شرق آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا از حضور هشت داور ایرانی در سی و سومین دوره بازیهای المپیک جنوب شرق آسیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سی و سومین دوره بازی‌های المپیک جنوب شرق آسیا از ۱۲ آذرماه به میزبانی تایلند در حال برگزاری است و کنفدراسیون فوتبال آسیا از ۸ داور ایرانی برای قضاوت در این رقابتها دعوت کرد.

موعود بنیادی فرد و پیام حیدری به عنوان داور و علیرضا ایلدروم و فرهاد فرهادپور به عنوان کمک داور رقابت‌های فوتبال را که از ۱۲ تا ۲۷ آذر برگزار می‌شود را قضاوت می‌کنند.

همچنین علی احمدی و محمدجواد احتشام در رقابتهای بخش مردان فوتسال که از ۲۴ تا ۲۸ آذر و زری فتحی و گلاره ناظمی برای رقابتهای بخش بانوان فوتسال از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ آذر برگزار می‌شود، انتخاب شده اند.

این مسابقات تا روز جمعه ۲۸ آذرماه ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6680914

