اوریه خارج از لیست پرسپولیس برای دیدارهفته یازدهم؛ دو مهاجم ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه‌را در غیاب رضا شکاری، تیوی بیفوما و مارکو باکیچ که به دلیل مصدومیت نمی‌توانند پرسپولیس را در بازی امروز با شمس آذر قزوین همراهی کنند تصمیم دارد همچنان تیمش را با دو مهاجم به میدان بفرستند.

سرژ اوریه نیز با وجود پشت سر گذاشتن آسیب‌دیدگی خود روی نیمکت می‌نشیند تا یعقوب براجعه همچنان در دفاع راست بازی کند.

از این رو پرسپولیس به احتمال فراوان با نفرات زیر به مصاف شمس‌آذر در قزوین خواهد رفت:

پیام نیازمند، مرتضی پورعلی‌گنجی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، میلاد سرلک، سروش رفیعی، اوستون اورونوف، محمد عمری، امید عالیشاه و علی علیپور