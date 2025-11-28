  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۲

ترکیب احتمالی سرخپوشان در قزوین؛

اوریه خارج از لیست پرسپولیس برای دیدارهفته یازدهم؛ دو مهاجم ماندند

اوریه خارج از لیست پرسپولیس برای دیدارهفته یازدهم؛ دو مهاجم ماندند

ترکیب احتمالی پرسپولیس در بازی امروز با شمس آذر قزوین با خروج مدافع خارجی سرخپوشان همراه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه‌را در غیاب رضا شکاری، تیوی بیفوما و مارکو باکیچ که به دلیل مصدومیت نمی‌توانند پرسپولیس را در بازی امروز با شمس آذر قزوین همراهی کنند تصمیم دارد همچنان تیمش را با دو مهاجم به میدان بفرستند.

سرژ اوریه نیز با وجود پشت سر گذاشتن آسیب‌دیدگی خود روی نیمکت می‌نشیند تا یعقوب براجعه همچنان در دفاع راست بازی کند.

از این رو پرسپولیس به احتمال فراوان با نفرات زیر به مصاف شمس‌آذر در قزوین خواهد رفت:

پیام نیازمند، مرتضی پورعلی‌گنجی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، میلاد سرلک، سروش رفیعی، اوستون اورونوف، محمد عمری، امید عالیشاه و علی علیپور

کد خبر 6670502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها