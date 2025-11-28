احتمال نیمکت نشینی آشورماتوف در بازی با فولاد قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر، روز یکشنبه ۹ آذر در دیداری بسیار مهم باید به مصاف فولاد خوزستان برود. آبی‌پوشان پیش از این مسابقه، در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ برابر الوصل امارات قرار گرفتند که این بازی با تساوی یک بر یک پایان یافت؛ نتیجه‌ای که باعث شد استقلال دو امتیاز ارزشمند خانگی را در مسیر صعود به مرحله حذفی از دست بدهد.

در هفته‌های اخیر، رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی و ملی‌پوش استقلال به یکی از مهره‌های کلیدی این تیم تبدیل شده است. او پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت، در تمام مسابقات به‌عنوان بازیکن ثابت به میدان رفته و با نمایش‌های قابل‌قبول خود توانسته رضایت کادر فنی و هواداران استقلال را جلب کند.

آشورماتوف در دیدار برابر الوصل نیز در یکی از حساس‌ترین صحنه‌ها با یک تکل به‌موقع، دروازه استقلال را نجات داد و حمله حریف را خنثی کرد. او پس از آن برخورد، لحظاتی دچار ناراحتی شد اما مشکل جدی برای ادامه مسابقه نداشت و در تمرینات روزهای اخیر نیز بدون مشکل شرکت کرده است.

با این حال، و با توجه به دربی ۱۰۶ مقابل پرسپولیس که روز جمعه ۱۴ آذر برگزار خواهد شد، نگرانی مهمی درباره این مدافع وجود دارد. آشورماتوف سه کارته است و در صورت دریافت کارت زرد در بازی با فولاد، دیدار حساس برابر پرسپولیس را از دست خواهد داد. به همین دلیل، این احتمال مطرح است که در مسابقه با فولاد، کادر فنی استقلال از ترکیب متفاوتی استفاده کند و بازیکن دیگری در کنار سامان فلاح زوج خط دفاعی آبی‌ها را تشکیل دهد.