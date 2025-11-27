فرماندار تنگستان: تعامل مستمر با مردم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی پنجشنبه شب در نشست با روحانیون و طلاب و مبلغین اعزامی به مناسبت ایام فاطمیه، بر اهمیت تعامل مستمر با مردم و توسعه همه‌جانبه شهرستان تأکید کرد.

فرماندار تنگستان با قدردانی از تلاش‌های مبلغان، خدمات فرهنگی و مذهبی آنان در نشر معارف اهل بیت (ع) در ایام فاطمیه را ستود و همچنین به صورت ویژه از تلاش‌های مجموعه اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تقدیر به عمل آورد و نقش این نهادها در برنامه‌های مذهبی را محوری دانست.

فرماندار در تشریح برنامه‌های آتی شهرستان اظهار کرد: شهرستان تنگستان در حال حاضر در مسیر توسعه زیرساختی قرار دارد و این روند با سرعت دنبال خواهد شد.

سلیمانی رویکرد مدیریتی خود را مبتنی بر مشارکت فعال مردم دانست و تصریح کرد: سیاست کاری ما این است که با همه اقشار مختلف نشست برگزار کنیم، چرا که معتقدیم برای استفاده از نظرات همه باید با آن‌ها گفتگو کنیم، تجارب شما و دیدگاه‌هایتان باعث می‌شود دیدگاه ما جدید شود و مسائل را از دیدگاه اقشار گوناگون بهتر ببینیم.

فرماندار تنگستان در پایان با اشاره به ظرفیت‌های هویتی منطقه گفت: تنگستان ریشه در تاریخ سرافراز استعمارستیزی، آزادگی و قهرمانی دارد و ما این روحیه را به وضوح در مردم شهرستان مشاهده می‌کنیم و کارها و پروژه‌های زیرساختی متعددی در سطح شهرستان در حال انجام است که نشان از عزم دولت و مردم برای پیشرفت شهرستان دارد.