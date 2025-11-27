تنیس روی میز جوانان جهان؛ حذف دارنده مدال برنز دوره قبل توسط فرجی

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله یک شانزدهم نهایی فینال مسابقات انفرادی قهرمانی جوانان جهان، بنیامین فرجی به مصاف لئوناردو ایزوکا بازیکن ژاپنی الاصل تیم ملی برزیل رفت و در یک بازی سخت ٤ بر ٣ به پیروزی رسید.

فرجی در مصاف با ایزوکا دارنده مدال برنز رقابت‌های قهرمانی جهان سال گذشته، با تعصبی مثال زدنی ٤ بر ٣ به برتری دست یافت و به جمع ١٦ بازیکن برتر دنیا صعود کرد.

ملی پوش جوان تنیس روی میز کشورمان برای صعود به ١ / ٤ نهایی با نارش از آمریکا دیدار خواهد کرد.

میعاد مکیف سرمربی تیم ملی جوانان، هدایت بنیامین فرجی در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان را عهده دار می‌باشد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان از ٢ تا ٩ آذرماه در رومانی در جریان است.