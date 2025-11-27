  1. استانها
ندائی: اردبیل موقعیت ویژه‌ای در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری دارد

اردبیل-معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی گفت: اردبیل در سطح کشوری از موقعیت ویژه‌ای در حیطه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندائی شامگاه پنجشنبه در همایش سرمایه‌گذاری استان اردبیل اظهار کرد: استان اردبیل در جایگاه کانون گردشگری شناسانده می‌شود و سرمایه‌گذاری در قلمرو گردشگری این منطقه از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است.

وی افزود: خط‌مشی‌های این وزارتخانه در دولت تازه و اهمیتی که شخص رئیس‌جمهور و وزیر میراث‌فرهنگی برای بخش گردشگری قائل شده‌اند، موجب تسریع و بهبود شرایط و دستیابی به مزایای تشویقی برای این عرصه شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به فعالیت‌های نوینی که در مسیر گسترش صنعت گردشگری روی داده است، تأکید کرد: تشکیل اداره امور بین‌الملل و دیپلماسی وزارت میراث‌فرهنگی از جمله گام‌هایی بود که با نیت شناساندن ایران به جهانیان برداشته شد و اکنون شاهد ثمرات آن در مذاکرات و روابط دوسویه توسط شخص وزیر میراث‌فرهنگی و معاونان می‌باشیم.

بهروز ندائی در ادامه افزود: راه‌اندازی مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی، اقدام شایان توجه دیگری بود که در جهت پشتیبانی از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و روان‌سازی فضای سرمایه‌گذاری در دولت جدید محقق شد و پیامدهای مثبتی به ویژه در جذب منابع برای اعطای تسهیلات در پی داشته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: اردبیل در سطح کشوری از موقعیت ویژه‌ای در حیطه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برخوردار است و با بهره‌گیری از این قابلیت‌ها باید شاهد شکوفایی هرچه بیشتر صنعت گردشگری در این استان بود که گردهمایی سرمایه‌گذاری می‌تواند محرک این رویداد باشد

