به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جباری صبح چهارشنبه در آستانه برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل، در نشستی با رایزنان بازرگانی منتخب کشور که در محل اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: استان اردبیل با برخورداری از قابلیت‌های کم‌نظیر در حوزه گردشگری سلامت، اکوتوریسم، جاذبه‌های تاریخی و زیرساخت‌های گردشگری، ظرفیت تبدیل‌شدن به مقصد مهم گردشگری برای کشورهای مختلف را دارد.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی جاذبه‌های استان در بازارهای هدف گردشگری، افزود: تبلیغات و معرفی ظرفیت‌ها در کشورهای هدف یکی از مهم‌ترین نیازهای توسعه گردشگری استان است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردبیل آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل همچنین از برنامه‌ریزی برای تعریف بسته‌های سفر ویژه گردشگران کشورهای هدف، برقراری پروازهای مستقیم و طراحی تورهای اینفو خبر داد و گفت: این اقدامات می‌تواند زمینه تبادل گردشگر با کشورهای هدف را تقویت کند.

در این نشست، رایزنان بازرگانی منتخب کشور نیز بر آمادگی خود برای همکاری در معرفی فرصت‌های گردشگری اردبیل در عرصه بین‌المللی تأکید کردند.