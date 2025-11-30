حبیبی: میراث فرهنگی اردبیل به افزایش نیروی انسانی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز حبیبی عصر یکشنبه، در جریان بازدید از اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این استان، بر اهمیت مأموریت‌های خطیر این دستگاه اجرایی تأکید و اظهار کرد: این اداره‌کل در سه حوزه مأموریتی خود مسئولیت‌های سنگینی بر عهده دارد و مجموعه مدیریت استان در این مسیر، همراه و همگام آن خواهد بود.



وی با تقدیر از عملکرد این اداره‌کل در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل، به چالش‌های پیش رو اشاره کرد و افزود: با مأموریت‌های گسترده این مجموعه، تعداد پست‌های سازمانی موجود برای اجرای وظایف کافی نیست. اگرچه بدنه دولت نیازمند کوچک‌سازی است، اما این دستگاه به‌طور خاص، نیازمند افزایش نیروی انسانی است.



معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل، در ادامه با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت مدیریت منابع و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، گفت: در شرایط حاضر، جلب رضایت مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همه دستگاه‌های اجرایی باید این اصل را در فرآیند خدمت‌رسانی خود مد نظر قرار دهند.