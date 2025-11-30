  1. استانها
  2. اردبیل
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۹

حبیبی: میراث فرهنگی اردبیل به افزایش نیروی انسانی نیاز دارد

حبیبی: میراث فرهنگی اردبیل به افزایش نیروی انسانی نیاز دارد

اردبیل_ معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل گفت: افزایش پست‌های سازمانی میراث فرهنگی اردبیل علیرغم سیاست کلی کوچک‌سازی دولت، الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز حبیبی عصر یکشنبه، در جریان بازدید از اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این استان، بر اهمیت مأموریت‌های خطیر این دستگاه اجرایی تأکید و اظهار کرد: این اداره‌کل در سه حوزه مأموریتی خود مسئولیت‌های سنگینی بر عهده دارد و مجموعه مدیریت استان در این مسیر، همراه و همگام آن خواهد بود.

وی با تقدیر از عملکرد این اداره‌کل در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل، به چالش‌های پیش رو اشاره کرد و افزود: با مأموریت‌های گسترده این مجموعه، تعداد پست‌های سازمانی موجود برای اجرای وظایف کافی نیست. اگرچه بدنه دولت نیازمند کوچک‌سازی است، اما این دستگاه به‌طور خاص، نیازمند افزایش نیروی انسانی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل، در ادامه با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت مدیریت منابع و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، گفت: در شرایط حاضر، جلب رضایت مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همه دستگاه‌های اجرایی باید این اصل را در فرآیند خدمت‌رسانی خود مد نظر قرار دهند.

کد خبر 6673564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها