بلبل گیلان درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مسعودی، خواننده و آهنگساز گیلانی، ملقب به «بلبل گیلان» در سن ۹۰ سالگی بامداد پنجشنبه در یکی از بیمارستان‌های رشت درگذشت.

ناصر مسعودی در ۶ فروردین ۱۳۱۴ در رشت متولد شد و به‌عنوان قدیمی‌ترین خواننده اشعار گیلکی شناخته می‌شود.

او آثار ماندگاری چون «گل پامچال»، موسیقی «میرزا کوچک‌خان (چقدر جنگلا خوسی)»، «کوراشیم» و «بنفشه گل» را اجرا کرده و نقش مهمی در حفظ و ترویج موسیقی محلی گیلان داشته است.

مسعودی بیش از ۶۰ ترانه گیلکی و ۱۰۰ ترانه فارسی اجرا کرده است و علاوه بر خوانندگی، آهنگسازی بیش از ۵۰ اثر خود را نیز بر عهده داشته است.