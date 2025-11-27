به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا در سخنانی خطاب به نیروهای مسلح این کشور گفت: از شما می‌خواهم که همواره استوار بمانید، در حالت آماده‌باش و دفاع از حقوق ملتمان قرار داشته باشید.

وی افزود: می‌دانم که هرگز ونزوئلا را ناامید نخواهید کرد، و امروز اعلام می‌کنیم که هیچ تهدید یا تجاوزی وجود ندارد که بتواند ملت ما را به وحشت بیندازد.

رئیس‌جمهور ونزوئلا اظهار داشت: ملت ما با خونسردی و صلابتی بی تزلزل، برای دفاع از میهن، سرزمین، دریاها، آسمان‌ها، روح و تاریخ خود آماده شده است.