وزیر دفاع ونزوئلا: آماده پاسخ به هرگونه تجاوز هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «ولادیمیر پادرینو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا گفت: نیروهای ما آماده پاسخگویی به هرگونه تجاوزی هستند که ملت ونزوئلا را هدف قرار دهد یا حاکمیت و تمامیت ارضی آن را خدشه‌دار سازد.

وی افزود: نیروی هوایی ما کاملاً به وظیفه خود آگاه است و در هر مکانی که شرایط ایجاب کند، با قدرت ضربه خواهد زد.

وزیر دفاع ونزوئلا خطاب به دشمنان این کشور گفت: اشتباه حمله یا تلاش برای حمله به ونزوئلا را مرتکب نشوید؛ زیرا ملت و نیروهای مسلح ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت کشورشان در حالت آماده‌باش کامل هستند.

مقامات آمریکایی روز شنبه گذشته گفته بودند که این کشور آماده آغاز مرحله جدیدی از عملیات نظامی علیه ونزوئلا در روزهای آینده است.

این در حالی است که برخی مقامات دولت آمریکا به وبگاه آکسیوس اطلاع دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به مشاورانش گفته است که قصد دارد به صورت مستقیم با نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا رایزنی کند.

این منابع ادعا کردند که تصمیم ترامپ نقطه عطف مهمی در دیپلماسی تهاجمی وی علیه ونزوئلا است و می‌تواند نشانه‌ای از قریب‌الوقوع نبودن حملات یا اقدام نظامی مستقیم ایالات متحده علیه کاراکاس باشد!