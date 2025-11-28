به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العربی الجدید، دونالد ترامپ در گفت‌وگوی تلویزیونی با نیروهای مسلح به مناسبت روز شکرگزاری گفت: «احتمالاً متوجه شده‌اید که دیگر کسی نمی‌خواهد مواد مخدر را از راه دریا منتقل کند، ما به‌زودی جلوی انتقال زمینی را هم خواهیم گرفت.» او افزود: «راه زمینی آسان‌تر است، اما این کار خیلی زود آغاز خواهد شد.»

از سپتامبر تاکنون، نیروهای آمریکایی بیش از ۲۰ قایق را که گفته می‌شود برای قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام استفاده می‌شد، هدف قرار داده‌اند که دست‌کم ۸۳ کشته بر جای گذاشته است. آمریکا همچنین بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر جهان به نام «یو اس اس جرالد فورد» را همراه با ناوها و جنگنده‌های خود در منطقه کارائیب مستقر کرده و رسماً آن را بخشی از عملیات مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است.

نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، این اقدام را محکوم کرده و آن را تهدیدی برای سرنگونی خود و تصاحب ذخایر نفتی کشور دانسته است. ترامپ نیز سیگنال‌های متناقضی درباره احتمال حمله به خاک ونزوئلا داده؛ او همزمان مجوز عملیات مخفی سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) در این کشور را صادر کرده و بار دیگر تأکید کرده که گزینه مداخله نظامی را منتفی نمی‌داند، هرچند گفته حاضر است با مادورو گفت‌وگو کند.

خبرگزاری رویترز شنبه گذشته گزارش داد که آمریکا در روزهای آینده مرحله جدیدی از عملیات مرتبط با ونزوئلا را آغاز خواهد کرد. دو مقام آمریکایی به این خبرگزاری گفته‌اند این عملیات احتمالاً نخستین بخش از تحرک تازه‌ای علیه مادورو خواهد بود. روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز نوشت که دولت ترامپ اهدافی در ونزوئلا برای حملات هوایی مشخص کرده است، از جمله تأسیسات نظامی که به‌گفته واشنگتن برای قاچاق مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گیرند.