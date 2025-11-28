  1. بین الملل
مخالفت چین با تحرکات آمریکا علیه ونزوئلا

سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تحرکات آمریکا علیه ونزوئلا به شدت مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، چین روز جمعه به‌شدت با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا مخالفت کرد.

مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، گفت که چین همواره با تحریم‌های یکجانبه‌ای که فاقد مبنای حقوق بین‌الملل هستند و توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب نشده‌اند، مخالف است و با دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی ونزوئلا به هر بهانه‌ای مخالف است.

مائو افزود، چین از ایالات متحده می‌خواهد که تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی خود را لغو کند و برای کمک به صلح، ثبات و توسعه در آمریکای لاتین و کارائیب اقدامات بیشتری انجام دهد.

به گفته این مقام چینی، تنها مسیری که می‌تواند به «صلح، ثبات و توسعه در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب» کمک کند، توقف فشارهای یک‌جانبه واشنگتن است. او از آمریکا خواست مسیر تنش‌زایی را رها کرده و به واقعیت‌های منطقه احترام بگذارد.

