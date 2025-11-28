سفر به قلمرو معاصر عکاسی در «تماتیک»

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گروهی عکس و پرفورمنس با عنوان «تماتیک» با گردآوری امیر اصغرزاده عصر جمعه ۷ آذر در گالری سوهام افتتاح می‌شود.

در این نمایشگاه، مینا بهکار، امید چرمچی، فرشته حبیبی، شهلا خدادادی، سارا ساسانی، ناصر شاکری، علی صوفی، ری‌را شریعتی، پریسا فلاح، بهزاد فیروزی، آیدین قشلاقی، رامش لاهیجی و امیر اصغرزاده، اثر به نمایش می‌گذارند.

مراسم افتتاحیه این نمایشگاه جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴ است و نمایشگاه تا ۱۶ آذر ادامه دارد. گالری روزهای دوشنبه تعطیل است.

در بیانیه نمایشگاه آمده است: «سفر به قلمروهای تماتیک و معاصرِ عکاسی، همیشه گذر از مرزهای زمان است؛ سفری که در هر فشردن شاتر، گذشته را احضار می‌کند و اکنون را دگرگون می‌سازد. همان‌گونه که بارت از «جراحت لحظه» سخن می‌گوید، هر تصویر نقطه‌ای است که زمان را می‌‎شکافد: رخدادی که بوده است، اما تنها در نگاه امروز معنا می‌یابد.

زیبایی عکاسی در این است که بسیاری از تصاویر، پس از ثبت‌شدن تازه متولد می‌شوند؛ درست آن‌گونه که سونتاگ بر این باور است که عکس نه فقط ثبت واقعیت، بلکه آفرینش جهانی تازه است. در این مسیر، دوربین کمترین نقش را دارد؛ آنچه سرنوشت عکس را رقم می‌زند نگاه، حافظه و ذهنیتی است که آن را بازمی‌خواند.

در عکاسی معاصر، این «سفر پس از ثبت» بیش از هر زمان آشکار است. گویی هر تصویر، همچون توصیف بنجامین از «هاله»، لایه‌ای پنهان در خود حمل می‌کند؛ حضوری که از گذشته می‌آید اما تنها در مواجهه‌ای مدرن، هویت تازه‌ای می‌گیرد.

بااین‌حال، روایت هر عکاس یگانه و شخصی است. جهان تماتیک هر کس، زبان و ریتم خاص خود را دارد. اما هرگاه اثری اصیل بر ما مکثی تحمیل می‌کند، درمی‌یابیم که رازها همیشه در عمق‌اند؛ در لایه‌هایی که نه نور، نه لنز، بلکه نگاهِ جستجوگر آنها را آشکار می‌کند.»