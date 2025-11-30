  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

«گنجینه پنهان» در نگارخانه حوزه هنری آذربایجان غربی به نمایش گذاشته شد

«گنجینه پنهان» در نگارخانه حوزه هنری آذربایجان غربی به نمایش گذاشته شد

ارومیه - آثار عکاسی هنرمندان اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران ارومیه در نمایشگاهی با عنوان «گنجینه پنهان» در نگارخانه حوزه هنری آذربایجان غربی به نمایش گذاشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که تا آذر ۱۳ آذر دایر است، تعداد ۴۱ عنوان عکس از ۴۱ نفر هنرمند عکاس با موضوع خانواده و زندگی روزمره ارائه شده است.

معرفی هنرمندان این رشته و آثار آنها، کشف و پرورش استعدادهای ناب هنری در رشته عکاسی و تشویق هنرمندان جهت تولید عکس‌های مستند اجتماعی با موضوع خانواده از اهداف اصلی اجرای این نمایشگاه می‌باشد.

بیش از این نمایشگاه آثار عکاسی هنرمندان اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران ارومیه در دی ماه سال ۱۴۰۲ شمسی با ارائه ۸۱ عکس از ۸۱ هنرمند در نگارخانه حوزه هنری آذربایجان غربی برگزار شده بود.

کد خبر 6673031

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها