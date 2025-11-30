«گنجینه پنهان» در نگارخانه حوزه هنری آذربایجان غربی به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که تا آذر ۱۳ آذر دایر است، تعداد ۴۱ عنوان عکس از ۴۱ نفر هنرمند عکاس با موضوع خانواده و زندگی روزمره ارائه شده است.
معرفی هنرمندان این رشته و آثار آنها، کشف و پرورش استعدادهای ناب هنری در رشته عکاسی و تشویق هنرمندان جهت تولید عکسهای مستند اجتماعی با موضوع خانواده از اهداف اصلی اجرای این نمایشگاه میباشد.
بیش از این نمایشگاه آثار عکاسی هنرمندان اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران ارومیه در دی ماه سال ۱۴۰۲ شمسی با ارائه ۸۱ عکس از ۸۱ هنرمند در نگارخانه حوزه هنری آذربایجان غربی برگزار شده بود.
