‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، زلنسکی در سخنرانی شبانه خود تأکید کرد که تیم اوکراینی برای این نشست آماده خواهد بود و بر «کار هدفمند» در جریان مذاکرات تمرکز خواهد داشت.

پیش‌تر، در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵، کاخ سفید خبر داده بود که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، استیو ویتکوف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، و شماری دیگر از نمایندگان واشنگتن، نشستی «ثمربخش و گسترده» با هیأت اوکراینی در ژنو درباره «پیشنهاد صلح آمریکا» برای پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه برگزار کرده‌اند.

به گفته کاخ سفید، این گفت‌وگوها «صریح و مفصل» بوده و در فضایی از «شراکت و هدف مشترک» انجام شده است؛ دو طرف نیز چارچوبی تازه و دقیق برای صلح تدوین کرده‌اند.