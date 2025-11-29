  1. بین الملل
  2. اروپا
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱

بلومبرگ: اروپا از مذاکرات درباره طرح صلح آمریکا کنار گذاشته شده است

یک رسانه بین المللی نوشت که اروپا از بخش اعظم مذاکرات پیرامون طرح صلح آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین، کنار گذاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی نوشت: مشارکت کشورهای اروپایی در روند گفت‌وگوهای مربوط به طرح صلح آمریکا برای اوکراین بسیار محدود است و اروپایی‌ها به بسیاری از جزئیات مذاکرات دسترسی ندارند.

براساس این گزارش، اروپا تنها در قالب مذاکرات دوجانبه و در موارد «اجتناب‌ناپذیر» وارد گفت‌وگوها می‌شود؛ برای مثال زمانی که لازم باشد درباره تضمین‌های امنیتی به‌طور مشترک با آمریکا بحث شود.

«الکساندر گروشکو» معاون وزیر خارجه روسیه نیز پیشتر اعلام کرد مسکو هیچ جایگاهی برای اتحادیه اروپا در میز مذاکره درباره اوکراین قائل نیست. وی گفت بروکسل نه‌تنها اقدامی برای توقف عملیات نظامی «پترو پوروشنکو» در دونباس انجام نداد، بلکه به تداوم «جنگ داخلی ایجادشده توسط این رژیم» نیز دامن زد.

چندی پیش، دولت آمریکا طرحی ۲۸ بندی برای حل‌وفصل بحران اوکراین ارائه کرده بود؛ طرحی که با عصبانیت کی‌یف و برخی شرکای اروپایی روبه‌رو شد و تلاش‌هایی برای بازنویسی گسترده آن صورت گرفت. در ۲۳ نوامبر، هیأت‌های آمریکا و اوکراین در ژنو درباره این طرح رایزنی کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های اوکراین، دو طرف درباره بخش اعظم پیشنهادهای واشنگتن به توافق رسیده‌اند اما چند بند برای بررسی در نشست آتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهوری اوکراین کنار گذاشته شده است؛ نشستی که هنوز زمان آن مشخص نیست.

ترامپ نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد نسخه اصلاح‌شده طرح از ۲۸ بند به ۲۲ بند کاهش یافته است.

