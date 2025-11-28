  1. بین الملل
  2. اروپا
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

ارسال یک پیام غیر مستقیم از سمت آمریکا خطاب به زلنسکی

ارسال یک پیام غیر مستقیم از سمت آمریکا خطاب به زلنسکی

محافل سیاسی در اوکراین به ارسال یک پیام غیر مستقیم از سمت آمریکا خطاب به زلنسکی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سایت strana ua گزارش داد که اقدام دفتر مبارزه با فساد اوکراین در بازرسی محل کار رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور به مثابه ارسال یک پیام غیر مستقیم از سمت آمریکا است چرا که این مسئول اوکراینی به تازگی گفته بود کشورش در سایه حضور زلنسکی در قدرت هرگز امتیاز نخواهد داد.

این سخنان رئیس دفتر زلنسکی در سایه طرح ارائه شده از سوی ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین و لزوم امتیازدهی این کشور به روسیه به مثابه مخالفت کی یف با طرح مذکور تلقی می‌شود.

سایت استرانا یو ای اضافه کرد که محافل سیاسی تفتیش محل کار رئیس دفتر زلنسکی را به مثابه اعمال فشار آمریکا بر کی یف برای تغییر نظر مخالف اوکراین در قبال طرح ترامپ تفسیر کرده‌اند.

لازم به ذکر است که پرونده‌های رسوایی مالی در اوکراین آن هم در بحبوحه جنگ روسیه باعث شده نارضایتی‌ها نسبت به عملکرد زلنسکی افزایش پیدا کند.

کد خبر 6670873

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      همش نقش سیا است بازلنسگی بازی میکند اگر به اروپا توجه تو هم باید بازداشت بشوی رسانه های غربی گزارش داده بودند زلنسگی یا گشته میشود ویا باید فرار بکند
    • IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      اروپا زلنسگی را تحریک میکردند واگذاری اراضی را قبول نکند به همین خاطر فساد را بنزیگان زلنسگی مطرح بشود تادر میان مردم هیچ پشت وانه ای مردم نداشته باشد ترامپ هرچه بگوید فقط بگوید چشم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها