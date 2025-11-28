ارسال یک پیام غیر مستقیم از سمت آمریکا خطاب به زلنسکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سایت strana ua گزارش داد که اقدام دفتر مبارزه با فساد اوکراین در بازرسی محل کار رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور به مثابه ارسال یک پیام غیر مستقیم از سمت آمریکا است چرا که این مسئول اوکراینی به تازگی گفته بود کشورش در سایه حضور زلنسکی در قدرت هرگز امتیاز نخواهد داد.

این سخنان رئیس دفتر زلنسکی در سایه طرح ارائه شده از سوی ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین و لزوم امتیازدهی این کشور به روسیه به مثابه مخالفت کی یف با طرح مذکور تلقی می‌شود.

سایت استرانا یو ای اضافه کرد که محافل سیاسی تفتیش محل کار رئیس دفتر زلنسکی را به مثابه اعمال فشار آمریکا بر کی یف برای تغییر نظر مخالف اوکراین در قبال طرح ترامپ تفسیر کرده‌اند.

لازم به ذکر است که پرونده‌های رسوایی مالی در اوکراین آن هم در بحبوحه جنگ روسیه باعث شده نارضایتی‌ها نسبت به عملکرد زلنسکی افزایش پیدا کند.