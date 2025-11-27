به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملههای روز پنجشنبه (ششم آذر) بهدلیل انتظارها برای آتشبس مسکو و کییف که میتواند راه را برای لغو تحریمهای غرب علیه عرضه روسیه هموار کند، کاهش یافت؛ هرچند پیشبینی میشود حجم معاملهها بهدلیل تعطیلات روز شکرگزاری در آمریکا همچنان کم باشد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۷ و ۲۲ دقیقه صبح روز پنجشنبه بهوقت گرینویچ با ۱۲ سنت یا ۰.۲ درصد کاهش به ۶۳ دلار و یک سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با پنج سنت یا ۰.۱ درصد کاهش ۵۸ دلار و ۶۰ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
هر دو شاخص طی معاملههای روز چهارشنبه (پنجم آذر) حدود یک درصد افزایش یافته بودند، زیرا سرمایهگذاران ریسک مازاد عرضه و چشمانداز توافق صلح روسیه و اوکراین را ارزیابی کردند.
استیو ویتکوف، فرستاده آمریکا، قرار است هفته آینده همراه دیگر مقامهای ارشد ایالات متحده برای مذاکره با سران روسیه درباره طرح احتمالی پایان جنگ تقریباً چهار ساله اوکراین به مسکو سفر کند.
با این حال، یک دیپلمات ارشد روس روز چهارشنبه گفت: پس از افشای فایل صوتی مکالمه ویتکوف که نشان میداد وی به مسکو درباره چگونگی ارائه پیشنهاد به دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، مشاوره داده است، روسیه هیچ امتیاز بزرگی در طرح صلح نخواهد داد.
پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه فیلیپ نوا، بیان کرد: قیمت نفت امروز صبح بهدلیل امید به دستیابی به موفقیت در صلح اوکراین و کاهش هزینههای جنگ، بهتدریج با افت روبهرو شد، اما بازار همچنان در آستانه نشست ماهانه وزیران هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس) در روز یکشنبه (نهم آذر) و آرامش روز شکرگزاری آمریکا، با ضعف روبهرو شده است و بیجهت احساس میشود.
سه منبع اوپکپلاس روز سهشنبه (چهارم آذر) به رویترز گفتند هشت عضو اوپکپلاس در نشست یکشنبه آینده احتمال میرود سطح تولید را بدون تغییر حفظ کنند.
شماری از اعضای این ائتلاف که حدود نیمی از نفت جهان را تولید میکند، برای احیای سهم خود در بازارهای جهانی از ماه آوریل بخش زیادی از کاهش عرضه داوطلبانه خود را به تدریج لغو کردهاند.
ساچدوا افزود: داستان واقعی این است که قیمتها همچنان بسیار آسیبپذیر هستند و هرگونه پیشرفت جدی در مذاکرات صلح، بشکههای نفت روسیه را به بازاری که از پیش با مازاد عرضه روبهروست آزادتر خواهد کرد و قیمت نفت خام را در میانمدت به سمت کاهش سوق میدهد و تنها افزایشهای کوتاهمدتی را تجربه خواهد کرد.
در همین حال، انتظارها برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در ماه دسامبر مانع از افت بیشتر قیمت نفت شد. نرخ پایینتر بهطور معمول رشد اقتصادی را تحریک میکند و تقاضا برای نفت را افزایش میدهد.
کلوین وانگ، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه اوانایدیای (OANDA)، در این باره گفت: ما اکنون با نقدینگی کمتر و بدون محرکی تازه به پایان سال میلادی نزدیک میشویم، مگر اینکه بانک مرکزی آمریکا در نشست کمیته بازار آزاد (FOMC) در ۱۰ دسامبر (۱۹ آذر) بازارها را با دستورعملی تهاجمی غافلگیر کند.
وی بیان کرد: احتمال دارد نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا تا پایان سال جاری میلادی در بازه قیمتی ۵۶ دلار و ۸۰ سنت تا ۶۰ دلار و ۴۰ سنت به ازای هر بشکه در نوسان باشد.
