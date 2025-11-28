باند قاچاق گازوئیل در نور متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامع خورشاد در تشریح جزئیات این عملیات گفت: طی رصد اطلاعاتی، مشخص شد افرادی در شهرستان نور اقدام به قاچاق عمده سوخت گازوئیل و عرضه آن به استانهای همجوار میکنند.
وی افزود: مأموران با شناسایی محل دپوی سوخت در یک دامداری، یک دستگاه خودرو نیسان را حین بارگیری توقیف و راننده را دستگیر کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف ۲۲۰۰ لیتر سوخت گازوئیل قاچاق در این عملیات خبر داد و گفت: متهم اصلی به همراه ۴ همدست دیگرش شناسایی و دستگیر شدند.
خورشاد ارزش ریالی سوخت کشف شده را ۲ میلیارد ریال اعلام و تأکید کرد: بررسی حسابهای بانکی متهمان نشان میدهد درآمد آنها از این فعالیت غیرقانونی به ۶۰ میلیارد ریال (۶ میلیارد تومان) میرسیده است.
وی در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی و با قرار قانونی روانه زندان شدند.
