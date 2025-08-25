سرهنگ مهدی سبحانی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران این پلیس پس از انجام بررسی‌های تخصصی و با هماهنگی مقام قضائی، موفق به شناسایی و کشف یک مخزن دپوی سوخت قاچاق در شهر اصفهان شدند.

وی افزود: در این عملیات سه دستگاه کامیون و خودروهای باربری که با استفاده از مخازن پلاستیکی اقدام به بارگیری و انتقال گازوئیل از محل دپو به استان‌های جنوبی کرده بودند، متوقف و پنج نفر متهم دستگیر شدند.

به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان در مجموع بیش از ۷۵ هزار لیتر فرآورده نفتی (گازوئیل) کشف و پرونده‌ای با ارزش اولیه بیش از ۲۷ میلیارد ریال تشکیل و به همراه متهمان برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.

سرهنگ سبحانی‌فر همچنین اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان موفق به کشف بیش از یک میلیون لیتر سوخت قاچاق شده‌اند که این امر در راستای اولویت مبارزه با شبکه‌های قاچاق سوخت انجام شده است.