منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری بیست‌وهفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس اظهار داشت: این مانور ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۸ آذر با به صدا درآمدن زنگ ایمنی و آژیر وقوع زلزله فرضی از رادیو سراسری در ۵۶۰۰ واحد آموزشی استان آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه «بیش از ۹۸۰ هزار دانش‌آموز در مدارس استان همزمان با سراسر کشور نحوه پناه‌گیری صحیح در برابر زلزله و خروج اضطراری از کلاس‌ها را تمرین می‌کنند» افزود: مانور امسال با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور» و با هدف ارتقای سطح آگاهی دانش‌آموزان در مواجهه با پیامدهای زلزله اجرا می‌شود.

شیشه‌فروش ادامه داد: از مهرماه امسال با برنامه‌ریزی اداره کل مدیریت بحران استان و فرمانداری‌ها، کمیته تخصصی مانور تشکیل و هماهنگی‌های لازم برای آموزش دانش‌آموزان با مشارکت شش هزار مربی آموزش‌وپرورش و سازمان دانش‌آموزی و همچنین همکاری جمعیت هلال‌احمر و اورژانس طبق شیوه‌نامه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای این مانور گفت: ادارات آموزش‌وپرورش، سازمان دانش‌آموزی، صداوسیما، نیروی انتظامی، پلیس راهور، هلال‌احمر، شهرداری‌ها، اورژانس، سازمان آتش‌نشانی و شرکت‌های خدمات‌رسان نظیر برق و گاز در این برنامه مشارکت دارند.

وی همچنین از نقش سازمان دانش‌آموزی استان یاد کرد و گفت: این مجموعه با ظرفیت شش هزار مربی، ۱۸۰ هزار دانش‌آموز پیشتاز و بیش از ۲۷ هزار خبرنگار دانش‌آموز، آموزش‌ها، اردوهای تمرینی و برنامه‌های توانمندسازی مورد نیاز را در طول سال پیگیری می‌کند.

شیشه‌فروش با بیان اینکه مدیران مدارس مسئولیت اصلی اجرای مانور را برعهده دارند، توضیح داد: تشکیل شورای ایمنی مدارس، مشارکت انجمن اولیا و مربیان، بررسی نقاط حادثه‌خیز، ایمن‌سازی اجزای غیرسازه‌ای کلاس‌ها و محوطه، تجهیز مدارس به امکانات امدادی و سامانه‌های اعلان و اطفای حریق، تعیین مسیرهای امن خروج و آموزش گروهی دانش‌آموزان از جمله وظایف این شورا است.

وی افزود: هر مدرسه به‌عنوان پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران محله ایفای نقش می‌کند و در کنار آن، شورای ایمنی محلات نیز با حضور مدیر مدرسه، هلال‌احمر، شهرداری منطقه، آتش‌نشانی و معتمدین محلی برای پیشگیری از حوادث و ارتقای تاب‌آوری محله تشکیل می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به اینکه دانش‌آموزان در این مانور تمرین پناه‌گیری و خروج ایمن را در فضاهای مختلف مدرسه شامل کلاس، آزمایشگاه، کارگاه، حیاط، راهرو و راه‌پله انجام می‌دهند، گفت: امسال برنامه‌ریزی شده است که والدین، ساکنان محله‌های اطراف مدرسه و کارکنان نیز شیوه صحیح پناه‌گیری در مکان‌های مختلف از جمله خانه، محل کار و محیط بیرون از منزل را فرا گیرند و همزمان با دانش‌آموزان تمرین کنند.