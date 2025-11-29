استاندار اصفهان: انتخابات و معیشت مردم اولویت مدیران اجرایی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با تاکید بر اینکه

اولین و مهم‌ترین موضوع انتخابات آینده شوراهاست، اظهار کرد: انتخابات دیگر آن انتخاباتی نیست که تا هفته آخر صبر کنیم و بعد وارد شویم. از همین امروز باید خیزش کنیم و مشارکت گسترده، امنیت، سلامت و رقابت واقعی، چهار اصل اساسی ماست.

وی با بیان اینکه هر فرمانداری باید در شهرستان خودش فضای رقابتی سالم و پویا ایجاد کند، افزود: اگر در استانی مشارکت پایین باشد، آن انتخابات موفق نبوده است.

استاندار اصفهان تاکید کرد: یکی از اهرم‌های اصلی افزایش مشارکت، تأیید صلاحیت حداکثری است. از دوستان در هیئت‌های اجرایی و نظارت می‌خواهم با همه سلایق و جریان‌ها حداکثر مساعدت را بکنند تا همه بتوانند حضور پیدا کنند و رقابت واقعی و زیبا شکل بگیرد.

جمالی نژاد ادامه داد: شهر اصفهان به‌دلیل وسعت و اهمیت اش با همه جا فرق دارد؛ از این رو همه باید عزم را جزم کنیم.

زیر پوست شهر مشکلات معیشتی عمیقی وجود دارد

وی افزود: مشکلات کم نیست؛ تحریم، گرانی و مسائل مختلفی وجود دارد اما اگر مشارکت گسترده نداشته باشیم، سلامت و شفافیت و رقابت جدی و زیبا نداشته باشیم، نمی‌توانیم شادابی را به جامعه برگردانیم. هر جا می‌روم، اولین حرف مردم انتخابات و معیشت است. اگر شادابی را از خانه‌ها شروع نکنیم، نمی‌توانیم بدنه اجتماعی را به حرکت درآوریم.

استاندار اصفهان، دومین موضوع مهم استان را وضعیت معیشت مردم دانست و گفت: زیر پوست این شهر مشکلات معیشتی عمیقی وجود دارد. گاهی نامه‌هایی می‌خوانم، پیام‌هایی می‌رسد، عکس‌هایی می‌فرستند که در مورد اخیر واقعاً چند بار گریه‌ام گرفت. چند روز پیش نامه‌ای از یک مادر با چهار فرزند معلول رسید؛ خدا شاهد است چند بار گریه کردم. زندگی‌هایی که با چه شرایط سخت و عجیب و غریبی می‌گذرد. باور کنید بعضی اقشار واقعاً در تنگنای شدید هستند. تورم و گرانی امان مردم را بریده است.

نظارت بر بازار روزانه و هفتگی باشد

جمالی نژاد اظهار کرد: اگر خدا نکرده غفلت کنیم و توجه نکنیم، فشار مسئولیت روی ما خیلی سنگین‌تر خواهد شد. نظارت بر بازار باید روزانه و هفتگی باشد. این حرف‌ها گذرا نیست؛ اگر آسیب معیشتی مردم جدی گرفته نشود، مشکلات بزرگ‌تری در پیش خواهد بود.

استاندار در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه استان اصفهان جزو استان‌های برتر در اجرای قانون جوانی جمعیت است، تصریح کرد: اما این کافی نیست. جوانی جمعیت فقط مسکن و تسهیلات نیست؛ فرهنگ‌سازی و همکاری همه دستگاه‌ها لازم است. اگر غفلت کنیم، ممکن است زحمات چندساله دوستان هدر برود.

جمالی نژاد خاطرنشان کرد: یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های من بودجه سال آینده است. برای مثال بعضی استان‌های کوچک ۳۰۰، ۴۰۰ و حتی ۶۰۰ میلیارد تومان از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اعتبار گرفته‌اند، سهم استان صنعتی و بزرگ اصفهان گاهی ۲۳ میلیارد تومان بوده! این قابل قبول نیست. از همین امروز باید رایزنی، لابی و پیگیری شبانه‌روزی کنیم. اگر الان اقدام نکنیم، جبران بسیار سخت خواهد بود.

مردم را پشت درهای بسته معطل نکنید

وی بر لزوم تکریم و پاسخگویی به مردم تاکید کرد و ادامه داد: مدیران باید به مساجد، حسینیه‌ها، مدارس و روستاها بروند، رو در رو با مردم حرف بزنند، اگر خطایی شده عذرخواهی کنند. ما مدیران نظام جمهوری اسلامی هستیم؛ نباید مردم را پشت درهای بسته و تشریفات زائد معطل کنیم.

استاندار اصفهان با بیان اینکه این استان ما کم‌بحران نیست، ابراز کرد: هر روز چندین بحران داریم؛ ناترازی آب، برق و گاز، آلودگی هوا، خشکسالی شدید، آسیب‌های اجتماعی اما تعطیلی شهر راه‌حل نیست؛ باید ریشه‌ای کار کنیم.

جمالی نژاد ادامه داد: در انرژی خورشیدی در مقیاس کوچک خوب هستیم، اما در مقیاس بزرگ عقبیم. در گردشگری بعد از جنگ ۱۲ روزه غزه سریع احیا شدیم، اما هنوز جای کار زیاد است.