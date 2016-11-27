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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۰۱

۱۵ آذرماه؛

مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس استان بوشهر برگزار می‌شود

مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس استان بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - مدیرعامل هلال احمر استان بوشهر گفت: هجدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس، پانزدهم آذر ماه در ۹ شعبه جمعیت هلال احمر با شعار  مدرسه ایمن، جامعه تاب آور  برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درویشی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مانور با رویکرد جدید و همسو با استراتژی نوین جمعیت هلال احمر با شعار فوق در هر شهرستان یک مدرسه با حضور دانش آموزان عضو کانون های دانش آموزی برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: در این راستا مربیان هلال احمر مشغول آموزش به دانش آموزان هستند و بیشتر این آموزش ها توسط تعدادی دانش آموز آموزش دیده به همسالان صورت می پذیرد.

درویشی ادامه داد: با توجه به خطر بالای زلزله و اهمیت ارتقای آمادگی مردم برای مواجه شدن با اثرات زلزله برای کاهش خطر پذیری و ارتقای ظرفیت مواجهه با اثرات سوانح طبیعی در خصوص ضرورت بهبود تاب آوری علاوه بر دانش آموزان و مسئولان مدارس مردم محلات نیز در برنامه مانور زلزله و ایمنی امسال مشارکت داده می شوند و در راستای ارتقاء سطح آگاهی و آمادگی ساکنین محله های مجاور مدارس آموزش لازم را فرا خواهند گرفت.

مدیرعامل هلال احمر استان بوشهر افزود: با توجه به تعیین موضوع مانور مدارس ایمن جامعه تاب آور، تلاش می شود که مدارس ایمن در برابر زلزله به عنوان کانون ارتقای ایمنی و پایگاه مدیریت بحران در سطح محلات مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: این مانور با همکاری سازمان دانش آموزی، مدیریت بحران، صدا و سیما، اورژانس، پلیس و کانون‌های دانش‌آموزی هلال احمر با شعار مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3835750

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