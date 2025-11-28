مصاف نوجوانان فوتبال ایران و فلسطین در دیداری سرنوشت ساز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم نوجوانان ایران از ساعت ۱۴:۳۰ امروز (جمعه ۷ آذر) سومین مسابقه خود در گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا را مقابل فلسطین برگزار می‌کند. دیداری که نقشی تعیین‌کننده در مسیر صعود دارد.



شاگردان ارمغان احمدی پس از برد پنچ بر صفر مقابل چین تایپه، با وجود حاکمیت مطلق و شایستگی در بازی با لبنان، روی یک صحنه غافلگیر شده و برد ارزشمند خود را با تساوی عوض کردند.

با این حال ایران اکنون با ۴ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به هند در صدر جدول قرار دارد. جایگاهی که با ارائه یک نمایش حساب‌شده و تمرکز از دقیقه یک تا آخرین دقیقه وقت اضافی نیمه دوم بازی با فلسطین، درصد حفظ آن بسیار زیاد خواهد بود.



امروز مقابل ایران تیمی قرار می‌گیرد که برخلاف تصور اولیه، به هیچ وجه حریف ساده‌ای نیست. این تیم تا اینجا مقابل هند و لبنان شکست نخورده و نشان داده ساختار منسجم و ذهنیت رقابتی خوبی دارد. این عملکرد نشان می‌دهد ملی‌پوشان کشورمان باید فلسطین را خیلی جدی بگیرند.

نوجوانان ایران تاکنون نشان داده‌اند توان خلق خطر و بازی مالکانه را دارند، و اگر تمرکز لحظه‌ای را از دست ندهند، می‌توانند ساختار دفاعی حریف را بشکنند.



سه امتیاز این مسابقه می‌تواند مسیر صعود را هموار و فشار روز پایانی را کاهش دهد. به همین دلیل تیم نوجوانان آماده است تا در بازی سوم یک گام مهم برای رسیدن به جام ملت‌ها بردارد.

شاگردان ارمغان احمدی از همان ابتدای رقابت‌ها نشان داده‌اند که هدفی روشن و مشخص دارند: صعود.

اکنون، پس از تجربه ارزشمند دیدار برابر لبنان و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن مسابقه، این تیم با انگیزه‌ای بیشتر و اعتمادبه‌نفسی بالاتر پا به مصاف فلسطین می‌گذارد. نوجوانان ایران امیدوارند با ارائه توان واقعی خود و استفاده از فرصت‌های پیش‌رو، سه امتیاز شیرین این دیدار حساس را به نام خود ثبت کنند.

همچنین اسامی تیم داوری این مسابقه به شرح زیر است:

داور: رسول ممدوف (ترکمنستان)

کمک‌ها: احمد بیگ نظروف (ترکمنستان) و کرار عبدالکریم الجنابی (عراق)

داور چهارم: محمد راشد اسماعیل (بحرین)

ناظر داوری: مختار صالح الیاریمی (یمن)

ناظر بازی: چِین کیث جان هاکت (استرالیا)