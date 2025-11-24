  1. ورزش
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

پیروزی تیم فوتبال نوجوانان ایران بر چین تایپه در انتخابی جام ملت‌ها

تیم فوتبال نوجوانان ایران نخستین دیدار خود در رقابت های انتخابی جام ملت های آسیا را با پیروزی پرگل برابر چین‌تایپه به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های انتخابی جام ملت های فوتبال آسیا از امروز دوشنبه ۳ آذر به میزبانی هند آغاز شد که در نخستین روز تیم فوتبال نوجوانان ایران در گروه D برابر چین تاپیه به برتری ۵ بر صفر دست پیدا کرد.

در این مسابقه که در ورزشگاه EKA آره نا احمدآباد هند برگزار شد، ماهان بهشتی در دقیقه ۴۵ و ۹۱، امیررضا ولی پور در دقیقه ۵۱، جعفر اسدی در دقیقه ۵۶ و محمد قاسمی در دقیقه ۸۲ موفق شدند دروازه چین تاپیه را باز کنند.

برنامه بازی‌های تیم نوجوانان ایران در گروه D مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا به شرح زیر است:

دوشنبه ۳ آذر

* چین تایپه صفر - ایران ۳

چهارشنبه ۵ آذر

* ایران - لبنان؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران

جمعه ۷ آذر

* فلسطین - ایران؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران

یکشنبه ۹ آذر

* ایران - هند؛ ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران

