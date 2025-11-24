به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های انتخابی جام ملت های فوتبال آسیا از امروز دوشنبه ۳ آذر به میزبانی هند آغاز شد که در نخستین روز تیم فوتبال نوجوانان ایران در گروه D برابر چین تاپیه به برتری ۵ بر صفر دست پیدا کرد.

در این مسابقه که در ورزشگاه EKA آره نا احمدآباد هند برگزار شد، ماهان بهشتی در دقیقه ۴۵ و ۹۱، امیررضا ولی پور در دقیقه ۵۱، جعفر اسدی در دقیقه ۵۶ و محمد قاسمی در دقیقه ۸۲ موفق شدند دروازه چین تاپیه را باز کنند.

برنامه بازی‌های تیم نوجوانان ایران در گروه D مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا به شرح زیر است:

دوشنبه ۳ آذر

* چین تایپه صفر - ایران ۳

چهارشنبه ۵ آذر

* ایران - لبنان؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران

جمعه ۷ آذر

* فلسطین - ایران؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران

یکشنبه ۹ آذر

* ایران - هند؛ ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران