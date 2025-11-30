تماس سرمربی تیم فوتبال نوجوانان با بازیکن مصدوم فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم فوتبال نوجوانان ایران روز جمعه ۷ آذر، در سومین دیدار خود از مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا، با برتری ۳ بر یک مقابل فلسطین به میدان رفت.
در جریان بازی، محیالدین حسسنا، بازیکن شماره ۲۰ تیم فلسطین، روی یک صحنه دچار مصدومیت شدید و شکستگی پای خود شد؛ مصدومیتی که بهعنوان یکی از تلخترین لحظات این رقابتها مطرح شده است. این بازیکن پس از انتقال فوری به بیمارستانی در شهر احمدآباد و بررسیهای پزشکی، بلافاصله با نظر متخصصان برای انجام جراحی به کشور اردن اعزام شد.
مسئولان تیم فوتبال نوجوانان ایران از همان ساعات ابتدایی، پیگیری وضعیت این بازیکن را در دستور کار قرار دادند. در همین راستا، صبح امروز ارمغان احمدی، سرمربی تیم ملی کشورمان، پس از گفتوگو با محمد شرباجی سرمربی فلسطین، در تماسی مستقیم با حسسنا، از وضعیت جسمانی او باخبر شد و برای او آرزوی سلامتی کرد.
این اقدام اخلاقی سرمربی ایران با قدردانی عوامل تیم فلسطین همراه شد. آنها از توجه و همراهی تیم ایران در قبال وضعیت بازیکن مصدوم خود تقدیر کرده و این رفتار را نمادی از دوستی و احترام ورزشی دانستند.
