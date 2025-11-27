تلنگر به موقع برای نوجوانان فوتبال ایران؛ وقت «سیر شدن» نبود!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان ایران روز گذشته دومین بازی‌اش را در گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا با تساوی یک - یک مقابل لبنان پشت سر گذاشت. شاگردان ارمغان احمدی که در دیدار اول خود با نمایشی مقتدرانه موفق شدند چین تایپه را پنج بر صفر شکست بدهند، درحالی ۲ امتیاز حساس بازی دوم را از دست دادند که لبنان در دیدار اولش مقابل تایوانی‌ها با تساوی بدون گل متوقف شده و مقابل فلسطین نیز به تساوی یک - یک رضایت داد!

ملی‌پوشان نوجوان ایران بازی با لبنان را خوب شروع کرده و پس از گل دقیقه ۱۴ جعفر اسدی می‌توانستند تا قبل از دقیقه ۳۰ با ضربه سر پویا اسمی به گل دوم هم برسند اما با بدشانسی این ضربه به تیر برخورد کرد و در ادامه نیز عجله در زدن ضربات نهایی آنها سبب شد اختلاف بیشتر نشود تا در نهایت لبنان از تنها فرصت خود به گل تساوی رسیده و به همین راحتی ایران از کسب دومین پیروزی مهم خود باز بماند.

هرچند تیم نوجوانان در حال حاضر هم صدرنشین گروه است اما ادامه این روند در ۲ بازی حساس پیش‌رو مقابل فلسطین و هند ممکن است به قیمت حذف تیم نوجوانان در همین مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا منجر شود. پس باید بازیکنان مسئولیت‌پذیرتر عمل کرده و کادرفنی هم آنها را از لحاظ ذهنی برای ۹۰ دقیقه فوتبال متعهدانه آماده‌تر کند تا با تکرار این غفلت، شرایط صعود این تیم از بین نرود.

به نظر می‌رسد تساوی مقابل لبنان که در تورنمنت اخیر غرب آسیا با برتری مقابل عراق و شکست از ضربات پنالتی مقابل عربستان به نایب قهرمانی رسید، می‌تواند تلنگر به موقعی برای تیم نوجوانان باشد تا آنها ۲ بازی آتی را به هیچ وجه آسان نگرفته و به قول معروف زود سیر نشوند. بازیکنانی که از همین سن کم باید بدانند آوردگاه بین المللی جای هیچ تعارف و غروری برای کسب نتیجه قطعی پیروزی نیست.