کامبک نوجوانان ایران مقابل فلسطین/ شاگردان احمدی صدرنشین ماندند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نوجوانان ایران از ساعت ۱۴:۳۰ امروز(جمعه) سومین بازی خود را در گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا در ورزشگاه EKA آره‌نا احمدآباد مقابل فلسطین برگزار کرد و ملی‌پوشان کشورمان با یک بازگشت تماشایی در نیمه دوم ۳ بر یک حریف خود را مغلوب کردند تا با ۷ امتیاز صدرجدول را حفظ کنند.

فلسطین نیز با این شکست ۲ امتیازی مانده و از صعود به مرحله بعدی بازماند.

نیمه اول این بازی با وجود حاکمیت شاگردان ارمغان احمدی بر توپ و زمین در نهایت با گل آدم کفافی در دقیقه ۴۴، یک بر صفر به سود حریف تمام شد.

در دقیقه ۵۰ جعفر اسدی گل تساوی تیم کشورمان را به ثمر رساند. وینگر چپ تیم ملی ایران در دقیقه ۶۸ موفق شد گل دوم را وارد دروازه حریف کند.

ماهان بهشتی در دقیقه ۷۲ با به ثمر رساندن گل سوم ایران، اختلاف را به ۲ رساند.

بردیا دری، ماهان افروزیان، پویا اسمی، محمد علی رهنما، محمد طاها کاویانی، جعفر اسدی (۸۰_ امیر طاها محمدی)، پویا جعفری (۷۶_ محمد حسین حاجی علی اکبری)، امیر رضا ولی‌پور (۷۶_ محمد قاسمی)، ماهان بهشتی (۸۵_ یاسان جعفری)، امیرحسین طایفه (۴۶_ امیرمحمد افراسیابی) و عباس رفیع در این بازی برای ایران به زمین رفتند.

رسول ممدوف، ترکمنستانی با کمک هم وطن خود احمد بیگ نظروف و کرار عبدالکریم الجنابی عراقی قضاوت این بازی را برعهده داشت که طاها کاویانی از ایران را با کارت زرد جریمه کرد.