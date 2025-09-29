به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس ۲۹ طرح عام المنفعه در شهرستان شفت با حضور فرماندار شفت، امام جمعه، مسئول بسیج سازندگی استان، فرمانده سپاه شفت و جمعی دیگر از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

ارسلان مقیمی، فرماندار شفت در این مراسم ضمن اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به مردم و ادامه دادن راه شهدا در حوزه سازندگی، گفت: افتتاح این پروژه‌ها مصداق بارز روحیه جهادی و تلاش برای رفع محرومیت است که ریشه در فرهنگ ایثار و شهادت دوران دفاع مقدس دارد.

وی افزود: امروز وظیفه ما است که با تلاش مضاعف، امید را در دل محرومان زنده کنیم و این واحدهای مسکونی گامی کوچک اما مهم در مسیر محرومیت‌زدایی است.

سرهنگ احمد نقدپور فرمانده سپاه شفت نیز با بیان اینکه بسیج سازندگی همواره در خط مقدم خدمت به مستضعفان است، اظهار داشت: این واحدهای مسکونی با همت جوانان جهادی ساخته شده‌اند و نشان‌دهنده اراده مستحکم ما برای ریشه‌کنی فقر و محرومیت در سطح شهرستان است ما آماده‌ایم تا در کنار سایر نهادها، طرح‌های سازندگی بیشتری را به اجرا بگذاریم.

این پروژه‌ها شامل زیرسازی و آسفالت راه‌های روستایی در روستاهای خرطوم، چماچا، آزاد محله چماچا، تالش محله چماچا و علیسرا سیاهمزگی است. همچنین، ۲۴ واحد مسکن محرومین در روستاهای مختلف شهرستان ساخته و تحویل بهره‌برداری شد.

پروژه زیرسازی و آسفالت راه‌های روستایی شهرستان شفت به طول بیش از ۷ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان توسط بسیج سازندگی انجام شده است.

همچنین ۲۴ واحد مسکن محرومین با متراژ حدود ۶۰ متر مربع و با هزینه‌ای بیش از ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان توسط بسیج سازندگی و کمیته امداد ساخته و تحویل داده شد.