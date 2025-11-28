ارائه خدمات درمانی رایگان به ۷۰۰ نفر در مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه جهادی «راه شفا» دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان یکی از گروههای پیشرو در حوزه خدمات درمانی به مناطق کمبرخوردار، با بسیج نیروهای متخصص و داوطلب، برنامه سالیانه منسجمی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مناطق محروم کشور طراحی کرده است. این برنامه که با هدف تحقق عدالت در سلامت و دسترسی عادلانه تمامی شهروندان به خدمات درمانی اجرا میشود، طی نیمه دوم سال جاری پروژه دو استان لرستان و آذربایجان غربی به مرحله عمل رسیده است.
پروژه اول این قرارگاه در روزهای هشتم و نهم و دهم آبان ۱۴۰۴ در شهرستان الیگودرز استان لرستان برگزار شد. این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی و محرومیتهای زیرساختی، همواره با چالشهای جدی در دسترسی به خدمات درمانی مواجه بوده است. در این اردوی سه روزه، تیمهای تخصصی متشکل از دندانپزشکان و متخصصان مامایی، خدمات متنوعی را به صورت رایگان به مردم ارائه دادند.
در بخش دندانپزشکی، خدمات پیشگیرانه و درمانی از جمله جرمگیری، ترمیم پوسیدگیها، کشیدن دندانهای غیرقابل درمان و آموزش روشهای صحیح بهداشت دهان و دندان ارائه شد. در حوزه مامایی نیز معاینات دورهای، مشاورههای بارداری و سلامت زنان و آموزشهای ضروری به بانوان انجام گرفت.
در مجموع، حدود ۴۰۰ نفر از ساکنان شهرستان الیگودرز از این خدمات بهرهمند شدند و ارزش خدمات ارائهشده بالغ بر ۲ میلیارد تومان برآورد شده است. این اقدام نه تنها نیازهای فوری درمانی مردم را برطرف کرد، بلکه نقش مؤثری در ارتقای آگاهیهای بهداشتی در این منطقه داشت.
دومین پروژه قرارگاه «راه شفا» از ۲۹ آبان تا اول آذر ۱۴۰۴ در منطقه انزل قوشچی واقع در حاشیه دریاچه ارومیه برگزار شد. این منطقه نیز به دلیل دورافتادگی و محرومیتهای اقتصادی، با مشکلات متعددی در دسترسی به خدمات درمانی روبرو است. در این اردوی سه روزه، تمرکز اصلی بر ارائه خدمات در دو حوزه دندانپزشکی و مامایی قرار داشت.
در بخش دندانپزشکی، خدمات پیشگیرانه و درمانی مشابه اردوی الیگودرز به مردم ارائه شد. در حوزه مامایی نیز معاینات تخصصی، مشاورههای سلامت باروری و آموزشهای ضروری به بانوان انجام گرفت. بر اساس گزارشها، حدود ۳۰۰ نفر از ساکنان منطقه انزل قوشچی از این خدمات بهرهمند شدند و ارزش خدمات ارائهشده حدود ۱ میلیارد تومان تخمین زده میشود.
گامی بلند در راستای گسترش خدمات
برنامه این قرارگاه برای تداوم خدمترسانی، اعزام اردوی دیگری به مناطق محروم استان کرمان تا پایان ماه جاری خواهد بود. استان کرمان به دلیل وسعت جغرافیایی و پراکندگی جمعیت، از جمله مناطقی است که نیازمند توجه ویژه در حوزه خدمات درمانی است. قرارگاه «راه شفا» با همکاری نهادهای محلی، برنامهریزی دقیقی برای ارائه خدمات در مناطق کمبرخوردار این استان انجام داده است.
برنامه بلندمدت قرارگاه «راه شفا» ارائه خدمات مستمر و ماهانه به حداقل دو منطقه محروم از سراسر کشور است. این برنامه نه تنها به دنبال پاسخگویی به نیازهای فوری درمانی است، بلکه درصدد است با آموزش و پیشگیری، زمینه ارتقای سلامت در این مناطق را نیز فراهم کند.
با این حال، اجرای چنین برنامههایی با چالشهای متعددی روبرو است. از جمله این چالشها میتوان به کمبود امکانات و زیرساختها در مناطق محروم، مشکلات حمل و نقل برای اعضای تیمهای درمانی و نیاز به همکاری بیشتر نهادهای محلی اشاره کرد. امید است با تداوم این برنامهها و همکاری تمامی نهادهای مرتبط، شاهد گسترش هرچه بیشتر اقدامات در خدمت محرومیت زدایی باشیم.
