به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد شیرپنجه در این زمینه افزود: این آتشسوزی توسط نیروهای واکنش سریع اداره پارک ملی و با همکاری نیروهای آتشنشانی کارخانه سیمان ارومیه مهار شد و آسیبی به حیات وحش و منابع طبیعی اصلی پارک وارد نشد.
وی افزود: تیمهای عملیاتی بلافاصله پس از گزارش وقوع آتش، وارد منطقه شدند و با استفاده از تجهیزات و هماهنگی بین بخشی، از گسترش آتش جلوگیری کردند. همچنین اقدامات پیشگیرانه و گشتهای مراقبتی در مناطق حساس پارک افزایش یافته است.
رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و پیشگیری از آتشسوزیهای احتمالی وظیفهای همگانی است و مشارکت مردم و اطلاعرسانی به موقع نقش کلیدی در کاهش خسارات دارد.
