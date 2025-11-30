«اسباب زحمت» سعید آقاخانی سریال رمضانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «اسباب زحمت» کمدی جدیدی از سعید آقاخانی است که برای پخش از ماه رمضان امسال در نظر گرفته شده است.

طبق اعلام سیمافیلم این سریال طنز اجتماعی یکی از گزینه‌های پخش در ماه مبارک رمضان است.

سعید آقاخانی بعد از سریال‌های مختلفی که در تلویزیون ساخت سریال چند فصلی «نون.خ» را کارگردانی کرد که با حضور بازیگران چهره و بازیگران کرد ساخته شد و اقبال زیادی هم پیدا کرد.

در این سریال سعید آقاخانی علاوه بر کارگردانی، بازی هم می‌کند و حسن معجونی و عباس جمشیدی فر نیز در کنار او ایفاگر نقش‌های اصلی مجموعه هستند. هومن حاجی عبداللهی، فریده سپاه منصور و … نیز از دیگر بازیگران سریال هستند.

همچنین سعید آقاخانی و حسام بابایی تهیه کننده سریال هستند.