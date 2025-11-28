به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، با تأیید منابع متعدد روشن شده ۲۰ فیلم در بخش جلوه‌های ویژه اسکار ۲۰۲۶ با هم رقابت می‌کنند. در فهرست فینالیست‌ها ترکیبی از فیلم‌های پرفروش و فیلم‌های فرنچایزی و دنباله‌ها جای دارند و دیزنی، برادران وارنر، یونیورسال، پارامونت و نتفلیکس در این میدان پیشتاز هستند.

مجموعه دیزنی با ۷ فیلم در بین این ۲۰ فیلم، بیشترین تعداد فیلم را به خود اختصاص داده است که ۲ فیلم از کمپانی قرن بیستم این مجموعه با عنوان «غارتگر: بدلندز» ساخته دن تراختنبرگ، هفتمین فیلم از این مجموعه علمی-تخیلی-ترسناک و سومین قسمت از مجموعه «آواتار» با عنوان «آواتار: آتش و خاکستر» ساخته جیمز کامرون که یکشنبه، ۳۰ نوامبر، برای اعضای انجمن و منتقدان به نمایش در خواهد آمد، از جمله آنها هستند. علاوه بر این، مارول استودیوز با فیلم‌های ابرقهرمانی پرفروش «چهار شگفت‌انگیز: گام‌های نخست» و «کاپیتان آمریکا: دنیای قشنگ نو» ۲ فیلم این فهرست را به خود اختصاص داده و والت دیزنی پیکچرز با «لیلو و استیچ» و «ترون: آرس» هم در این فهرست حضور دارند.

برادران وارنر دومین کمپانی از نظر تعداد فیلم‌های حاضر در این فهرست است و کمدی سیاه «میکی ۱۷» بونگ جون هو، «فیلم ماینکرفت» جرد هس اقتباسی از بازی ویدیویی، درام خون‌آشامی گوتیک «گناهکاران» رایان کوگلر و ریبوت ابرقهرمانی «سوپرمن» جیمز گان و همچنین درام مسابقات اتومبیلرانی «F۱» جوزف کوشینسکی با بازی برد پیت دیگر فیلم‌های این کمپانی هستند. اپل که از توزیع کنندگان «F1» بود، فیلم مهیج «اتوبوس گمشده» ساخته پل گرینگرس با بازی متیو مک‌کانهی و آمریکای فر را را در جمع ۲۰ فیلم برتر دارد.

یونیورسال پیکچرز با ۳ فیلم پول‌ساز سال ۲۰۲۵ در این فهرست حاضر است که شامل موزیکال «شرور: برای همیشه» ساخته جان ام.چو، بازسازی لایو اکشن «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم» ساخته دین دبلوا و فیلم دایناسوری «دنیای ژوراسیک: تولد دوباره» ساخته گرت ادواردز می‌شود.

نتفلیکس با «فرانکنشتاین» ساخته گی‌یرمو دل تورو، «وضعیت الکتریکی» ساخته آنتونی و جو روسو با بازی میلی بابی براون و کریس پرت در این جمع حاضر است.

بازسازی «مرد فراری» ساخته ادگار رایت با بازی گلن پاول، در کنار آخرین فیلم از مجموعه اکشن تام کروز یعنی «ماموریت: غیرممکن - روزشمار نهایی» هم از پارامونت پیکچرز در فهرست جای گرفته‌اند.

آکادمی اسکار فهرست ۲۰ فیلم برتر را منتشر نمی‌کند و از اظهارنظر یا تأیید راهیابی این فیلم‌ها به دور بعدی خودداری کرده است.

دوره رأی‌گیری اولیه برای تعیین فهرست کوتاه اسکار از دوشنبه ۸ دسامبر شروع می‌شود و تا جمعه ۱۲ دسامبر ادامه دارد. فهرست کوتاه ۱۲ بخش اسکار روز سه‌شنبه ۱۶ دسامبر اعلام خواهد شد. پس از آن، انتخاب نهایی جلوه‌های ویژه در ۱۰ و ۱۱ ژانویه برگزار می‌شود و ۱۰ فیلم نهایی برای بررسی نهایی نامزدی به اعضای این شاخه معرفی می‌شوند. رأی‌گیری برای همه شاخه‌ها از ۱۲ تا ۱۶ ژانویه انجام و فهرست نامزدها پنجشنبه ۲۲ ژانویه اعلام می‌شود.

نود و هشتمین دوره جوایز اسکار ۱۵ مارس ۲۰۲۶ برگزار می‌شود.

۲۰ نامزد بخش جلوه‌های ویژه امسال این فیلم‌ها هستند:

«آواتار: آتش و خاکستر» (استودیو قرن بیستم)

«کاپیتان آمریکا: دنیای جدید شجاع» (استودیو مارول)

«وضعیت الکتریکی» (نتفلیکس)

«F۱» (اپل اورجینال فیلمز / برادران وارنر)

«چهار شگفت‌انگیز: گام‌های نخست» (استودیو مارول)

«فرانکنشتاین» (نتفلیکس)

«چگونه اژدهای خود را تربیت کنید» (یونیورسال پیکچرز)

«دنیای ژوراسیک: تولد دوباره» (یونیورسال پیکچرز)

«لیلو و استیچ» (والت دیزنی پیکچرز)

«اتوبوس گمشده» (اپل اورجینال فیلمز)

«میکی ۱۷» (برادران وارنر)

«فیلم ماینکرفت» (برادران وارنر)

«ماموریت: غیرممکن - روزشمار نهایی» (پارامونت پیکچرز)

«غارتگر: بدلندز» (استودیو قرن بیستم)

«مرد فراری» (پارامونت پیکچرز)

«گناهکاران» (برادران وارنر)

«سوپرمن» (استودیو دی‌سی)

«رعد و برق*» (استودیو مارول)

«ترون: آرس» (والت دیزنی پیکچرز)

«شرور: برای همیشه» (یونیورسال پیکچرز)