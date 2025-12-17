فهرست اولیه اسکار ۲۰۲۶ در ۱۲ بخش اعلام شد؛ نقش پررنگ کارگردانان زن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی فهرست کوتاه نامزدهای خود را در ۱۲ بخش اعلام کرد و در این میان «گناهکاران» محصول کمپانی برادران وارنر و «شرور: برای همیشه» از یونیورسال هر یک با ۸ نامزدی بیشترین شانس را به دست آوردند.
۱۲ بخش معرفی شده شامل فیلم کوتاه انیمیشن، فیلم مستند بلند، فیلم کوتاه مستند، فیلم بلند بینالمللی، فیلم کوتاه، چهرهپردازی و آرایش مو، موسیقی متن، آهنگ اورجینال، صدا و جلوههای ویژه و نیز بخش جدید شامل دستاورد در انتخاب بازیگر و بهترین فیلمبرداری است.
در حالی که فیلم «گناهکاران» ساخته رایان کوگلر در بخش انتخاب بازیگر، فیلمبرداری، گریم و مدل مو، صدا، جلوههای بصری و هر ۲ بخش موسیقی مورد توجه قرار گرفت، «شرور: برای همیشه» نیز در بخشهای انتخاب بازیگر، فیلمبرداری، گریم چهره و مو، موسیقی متن اورجینال، صدا، جلوههای ویژه و ۲ آهنگ اورجینال از استیون شوارتز، با موفقیت همراه شد. همچنین در بخش فیلمبرداری، هرچند دیر اما به شکلی ضروری آلیس بروکس، یک فیلمبردار بااستعداد که هنوز منتظر اولین نامزدی اسکار خود است، تحسین میشود.
«فرانکنشتاین» نتفلیکس نیز با نامزدی در ۶ بخش از فیلمهای قابل توجه اسکار شد که شامل بخشهای انتخاب بازیگر، فیلمبرداری، گریم و مدل مو، موسیقی متن اورجینال، صدا و جلوههای ویژه بود.
در بخش فیلم بلند بینالمللی شگفتیهای کمی وجود دارد و انتخابها قابل پیشبینی بود؛ گرچه نئون به عنوان توزیعکننده ۵ جایگاه از ۱۵ جایگاه موجود را از آن خود کرد که رکوردی محسوب میشود.
در بخش فهرست کوتاه اولین دوره انتخاب بازیگر که آکادمی به جوایز خود افزوده است، ۹ فیلم با کارگردان زن جای گرفتهاند که گامی مهم برای حضور زنان در اسکار محسوب میشود.
از دیگر فیلمهایی که در چندین رشته قدرت خود را به رخ کشیدند میتوان از «ارزش احساسی»، «یک نبرد پس از نبرد دیگر» و «مارتی معظم» یاد کرد. فیلم «صراط» نیز قدرت فنی خود را در چندین رشته به نمایش گذاشت.
در انتخابهای امسال کارگردانهای زن جایگاه قابل توجهی یافتند و ۷ فیلم از ۱۵ فیلم بلند بینالمللی توسط زنان و ۱۰ فیلم از ۱۵ فیلم مستند بلند نیز توسط فیلمسازان زن کارگردانی شدهاند.
رأیگیری اسکار از دوشنبه ۱۲ ژانویه آغاز میشود و جمعه ۱۶ ژانویه به پایان میرسد و نامزدهای نهایی پنجشنبه ۲۲ ژانویه اعلام میشوند.
فهرست کامل فیلمهایی که تا به اینجا شانس جای گرفتن در میان نامزدهای اسکار را دارند چنین است:
مدیر انتخاب بازیگران
«فرانکنشتاین» (نتفلیکس) - رابین دی. کوک
«همنت» (فوکوس فیچرز) - نینا گلد
«مارتی معظم» (A۲۴) - جنیفر وندیتی
«یک نبرد پس از نبرد دیگر» (برادران وارنر) - کاساندرا کولوکوندیس
«مامور مخفی» (نئون) - گابریل دومینگز
«ارزش احساسی» (نئون) - اینگویل کولست هاگا و آوی کافمن
«گناهکاران» (برادران وارنر) - فرانسین مایسلر
«صراط» (نئون) - نادیا آچیمی، لوئیس برتولو و اریکا بولیک
«سلاحها» (برادران وارنر) - آلیسون جونز
«شرور: برای همیشه» (یونیورسال پیکچرز) - تیفانی لیتل کنفیلد و برنارد تلسی
امسال به عنوان اولین سالی که جدیدترین بخش اسکار، دارند به بخش انتخاب بهترین گروه بازیگری رای میدهند، کارشناسان قدرت کمی برای پیشبینی چگونه پیش رفتن این بخش داشتند، اما در نهایت نکته قابل توجه این است که ۹ فیلم از ۱۰ فیلم فهرست، توسط یک مدیر زن، دست به انتخاب بازیگران زدند. از این میان ۶ فیلم به نظر میرسد باید از مدعیان اصلی بهترین فیلم هم باشند که شامل «هَمنِت»، «مارتی معظم»، «نبردی پس از نبرد دیگر»، «ارزش احساسی» و «گناهکاران» میشود. ۲ فیلم بینالمللی شامل «مامور مخفی» از برزیل و «صراط» از اسپانیا و همچنین فیلم ترسناک «سلاحها» را هم نمیتوان از نظر دور داشت. در نهایت ۱۰ فیلم برای بخش انتخاب بازیگر در نود و هشتمین دوره جوایز اسکار نامزد خواهند شد.
فیلمبرداری
«تصنیف یک بازیکن کوچک» (نتفلیکس) - جیمز فرند
«بوگونیا» (فوکوس فیچرز) - رابی رایان
«عشق من بمیر» (موبی) - سیموس مکگاروی
«اف یک» (اپل اوریجینال فیلمز / برادران وارنر) - کلودیو میراندا
«فرانکنشتاین» (نتفلیکس) - دن لاستسن
«هَمنت» (فوکوس فیچرز) - وُکاش ژال
«مارتی معظم» (A۲۴) - داریوش خُندجی
«موج نو» (نتفلیکس) - دیوید چمبیل
«یک نبرد پس از نبرد دیگر» (برادران وارنر) - مایکل باومن
«ارزش احساسی» (نئون) - کسپر تاکسن
«گناهکاران» (برادران وارنر) - پاییز دورالد آرکاپاو
«صراط» (نئون) - مائورو هرسه
«سانگ سونگ بلو» (فوکوس فیچرز) - ایمی وینسنت
«صدای سقوط» (موبی) - فابیان گمپر
«رویاهای قطار» (نتفلیکس) - آدولفو ولوسو
«شرور: برای همیشه» (یونیورسال پیکچرز) - آلیس بروکس
فیلم مستند بلند
«راه حل آلاباما» (اچ بی او)
«آخرالزمان در مناطق استوایی» (نتفلیکس)
«همزیستی، باسن من!» (ام تاکمن میدیا)
«بیا مرا در نور خوب ببین» (اپل)
«سرپوش» (نتفلیکس)
«برش سنگها» (مدمن انترتینمنت)
«قصههای عامیانه» (مگنولیا پیکچرز)
«نگه داشتن لیات» (خود توزیع شده)
«آقای هیچکس علیه پوتین» (بنتام فیلم)
«معشوقه افشاگر» (Oscilloscope Laboratories)
«دوستان نامطلوب من: قسمت ۱ - آخرین پرواز در مسکو» (آرگوت)
«همسایه بینقص» (نتفلیکس)
«دانهها» (اینتریور فیلمز)
«۲۰۰۰ متر تا آندریوکا» (PBS)
«یانونی» (خود توزیع شده)
در فهرست مستند بلند شامل چندین فیلم پرفروش جای گرفتند که انتظارش میرفت: «۲۰۰۰ متر تا آندریوکا»، «راه حل آلاباما»، «آخرالزمان در مناطق استوایی» و «بیا مرا در نور خوب ببین». در همین حال، گنجاندن عناوین مستقلتری مانند «نگه داشتن لیات» و «یانونی» نشاندهنده حمایت از صداهای مستقل در برابر محصولات کمپانیهای تجاریتر بود. از بین ۲۰۱ فیلمی که واجد شرایط این بخش بودند، ۱۵ فیلم بالا آمدند و در نهایت اعضای شاخه مستند به ۵ نامزد نهایی از این میان رأی خواهند داد.
فیلم کوتاه مستند
«تمام اتاقهای خالی» (نتفلیکس) - به کارگردانی جاشوا سفتل
«تمام دیوارها فرو ریختند» (اینترلوپر فیلمز) - به کارگردانی اوندی تیمونر
«مسلح فقط با یک دوربین: زندگی و مرگ برنت رنو» (اچبیاو داکومنتاری فیلمز) - به کارگردانی برنت رنو و کریگ رنو
«گروگان بد» (فیلم فاند) - به کارگردانی میمی ویلکاکس
«پول درآوردن» (مجله نیویورکر) - به کارگردانی مت نادل
«تعقیب زمان» (اکسپوژر لبز) - به کارگردانی سارا کیو و جف اورلوفسکی-یانگ
«دیگر بچهها نیستند: «رفتند و رفتند» (توزیعکننده نامشخص) - به کارگردانی هیلا مدالیا
«کلاس درس ۴» (ادن وورمفلد فیلمز) - به کارگردانی ادن وورمفلد
«شیطان مشغول است» (فیلمهای مستند اچبیاو) - به کارگردانی گیتا گاند
«ضربان قلب» (پاین هاوس فیلم)
«آخرین روزها در دریاچه ترینیتی»
«در سرزمین شفابخش، پرندگان مینشینند»
«کاملاً یک چیز عجیب»
«انتخاب رووینا»
«ما صحنه بودیم»
فیلم بلند بینالمللی
آرژانتین، «بلن» (آمازون امجیام استودیوز)
برزیل، «مامور مخفی» (نئون)
فرانسه، «یک تصادف ساده» (نئون)
آلمان، «صدای سقوط» (موبی)
هند، «به خانه برگشته»
عراق، «کیک رئیس جمهور» (سونی پیکچرز کلاسیکس)
ژاپن، «کوکوهو» (توهو)
اردن، «تمام آنچه از تو باقی مانده» (واترملون پیکچرز)
نروژ، «ارزش احساسی» (نئون)
فلسطین، «فلسطین ۳۶» (واترملون پیکچرز)
کره جنوبی، «هیچ انتخاب دیگری نیست» (نئون)
اسپانیا، «صراط» (نئون)
سوئیس، «شیفت شب» (موزیک باکس فیلمز)
تایوان، «دختر چپ دست» (نتفلیکس)
تونس، «صدای هند رجب» (ویلا)
فهرست مدعیان این بخش تقریباً با پیشبینیها مطابقت داشت، اگرچه فیلم «شیفت شب» سوئیس به عنوان یک شگفتی به این فهرست راه یافت و فیلم «سایه پدرم» از بریتانیا را از رسیدن به این فهرست بازداشت. این فیلم جایزه گاتهام را در بخش بازیگر نقش اصلی دریافت کرده است. نئون با داشتن ۵ فیلم («مامور مخفی»، «صراط»، «یک تصادف ساده»، «ارزش احساسی» و «انتخاب دیگری نیست») حرف اصلی را در بخش بین المللی میزند. حضور واترملون پیکچرز با ۲ فیلم از اردن («همه آنچه از تو باقی مانده است») و فلسطین («فلسطین ۳۶») نشاندهنده جایگاه سینمای خاورمیانه در عرصه جهانی است.
در بخش فیلمهای بلند بینالمللی، ۸۶ اثر واجد شرایط بودند و اعضای آکادمی از تمامی شاخهها در دور مقدماتی در رأیگیری این بخش حضور داشتند. از این فهرست کوتاه که شامل ۱۵ فیلم است، ۵ فیلم به فهرست نهایی راه پیدا میکنند.
گریم و آرایش مو
«شوالیههای آلتو» (برادران وارنر)
«فرانکنشتاین» (نتفلیکس)
«کوکوهو» (توهو)
«مارتی معظم» (A۲۴)
«نورنبرگ» (سونی پیکچرز کلاسیکس)
«یک نبرد پس از نبرد دیگر» (برادران وارنر)
«گناهکاران» (برادران وارنر)
«ماشین خردکننده» (A۲۴)
«خواهرخوانده زشت» (IFC)
«شرور: برای همیشه» (یونیورسال پیکچرز)
رقابت در این بخش قابل پیش بینی نیست و به نظر میرسد «فرانکشتاین» ساخته گییرمو دل تورو تنها گزینه قطعی برای فهرست نامزدها باشد. «۲۸ سال بعد»، «ماه آبی» و «سوپرمن» فیلمهایی هستند که جایشان در این فهرست خالی است.
موسیقی متن
«آواتار: آتش و خاکستر» (استودیوهای قرن بیستم) - سایمون فرانگلن
«بوگونیا» (فوکوس فیچرز) - جرسکین فندریکس
«کاپیتان آمریکا: دنیای قشنگ نو» (استودیوهای مارول) - لورا کارپمن
«دایان وارن: بیرحم» (گرینویچ انترتینمنت) - لسلی باربر
«اف ۱» (اپل اوریجینال فیلمز / برادران وارنر) - هانس زیمر
«فرانکنشتاین» (نتفلیکس) - الکساندر دسپلا
«هَمنت» (فوکوس فیچرز) - مکس ریشتر
«هدا» (استودیوهای آمازون امجیام) - هیلدور گودنادوتیر
«خانهای از «دینامیت» (نتفلیکس) - ولکر برتلمن
«جی کلی» (نتفلیکس) - نیکلاس بریتل
«مارتی معظم» (A۲۴) - دنیل لوپاتین
«نورنبرگ» (سونی پیکچرز کلاسیکس) - برایان تایلر
«یک نبرد پس از نبرد دیگر» (برادران وارنر) - جانی گرینوود
«گناهکاران» (برادران وارنر) - لودویگ گورانسون
«صراط» (نئون) - کانگدینگ ری
«رویاهای قطار» (نتفلیکس) - برایس دسنر
«ترون: آرس» (استودیو قرن بیستم) - ناین اینچ نیلز
«حقیقت و خیانت» (انجل) - آرون زیگمن
«مرد مرده را بیدار کن: معمایی با چاقو بیرون بیاور» (نتفلیکس) - ناتان جانسون
«شرور: برای همیشه» (یونیورسال پیکچرز) - جان پاول و استیون شوارتز
سه زن آهنگساز در این بخش جای گرفتند که هیلدور گودنادوتیر برنده جایزه اسکار از جمله آنهاست. از جمله موارد قابل توجه حذف شده میتوان به ۲ اثر برجسته از مایکل جاکینو شامل «چهار شگفتانگیز: اولین قدمها» و «زوتوپیا ۲» و همچنین «تصنیف یک بازیکن کوچک» اثر فولکر برتلمن یاد کرد. از بین ۱۳۵ اثر واجد شرایط که کمترین تعداد در یک دهه است، ۲۰ فیلم به این فهرست راه یافتند.
بهترین ترانه فیلم
«به اندازه نیازت زنده باشم» از «ترون: آرس» (استودیوهای قرن بیستم) - ناین اینچ نیلز
«عزیزم» از «دایان وارن: بیرحم» (گرینویچ انترتینمنت) - دایان وارن
«رویای یکتا» از «آواتار: آتش و خاکستر» - مایلی سایرس، سایمون فرانگلن، مارک رانسون و اندرو وایات
«رانندگی» از «اف یک» (اپل اوریجینال فیلمز / برادران وارنر) - جان مایر، اد شیران و بلیک اسلاتکین
«مردن برای زندگی» از «بیلی آیدل باید مرده باشد» (فرمنتل) - تامی انگلیش، بیلی آیدل، جو جانیاک، جی. رالف و استیو استیونز
«دختری در حباب» از «شرور: برای همیشه» (یونیورسال پیکچرز) - استیون شوارتز
«طلایی» از «شکارچیان دیو کیپاپ» (نتفلیکس) - ایجیایای و مارک سوننبلیک
«بالاترین تا پایینترین» از «بالاترین ۲ پایینترین» (آ ۲۴/ اپل) - آیانا لی اندرسون و نیکول داسیانا اندرسون
«به تو دروغ گفتم» از «گناهکاران» (برادران وارنر) - لودویگ گورانسون و رافائل سعدیق
«آخرین بار (خورشید را دیدم)» از «گناهکاران» (برادران وارنر) - مایلز کاتون، لودویگ گورانسون و آلیس اسمیت
«هیچ جایی مثل خانه نیست» از «شرور: برای همیشه» (یونیورسال پیکچرز) - استیون شوارتز
«عشق ما» از «تصنیف جزیره والیس» (فوکوس فیچرز) - تام باسدان
«نمک، سپس ترش، سپس شیرین» از «بیا مرا در نور خوب ببین» (اپل) - سارا باریلز، برندی کارلیل و آندرهآ گیبسون
«رویاهای شیرین شادی» از «ویوا وردی!» نیکلاس پایک
«رویاهای قطار» از «رویاهای قطار» (نتفلیکس) - نیک کیو و برایس دسنر
امسال تنها ۶۸ آهنگ واجد شرایط شدند که کمترین تعداد در بیش از یک دهه اخیر است و در این میان استیون شوارتز با ۲ ترانه از «شرور: برای همیشه» به شکلی نادر ۲ جایگاه را مال خود کرده است. تنها اعضای شاخه موسیقی برای تعیین فهرست نهایی و نامزدها رأی میدهند.
فیلم کوتاه انیمیشن
«اتوکار» به کارگردانی سیلویا اشکیلادز
«پروانه» به کارگردانی فلورانس میاییل
«مقوا» به کارگردانی جی. پی. واین
«ایرو» به کارگردانی جیووانا فراری
«همیشه سبز» به کارگردانی ناتان انگلهارت و جرمی نیزهها
«دختری که مروارید گریه کرد» به کارگردانی کریس لاویس و ماچیک شزربوفسکی
«هریکان» به کارگردانی یان ساسکا
«من در ایرپین مردم» ساخته آناستازیا فالیلیوا
«چکمه های شب» ساخته پیر لوک گرانژون
«بازی خدا» به کارگردانی ماتئو بورانی
«روح کوئینتا» به کارگردانی جیمز آ. کاستیلو
«طرح بازنشستگی» ساخته جان کلی
«درختان خجالتی» ساخته سوفیا چویکوفسکا، لویک دو پلسیس دآرژنتره، لینا هان، سیمین هه، جیاکسین هوانگ، ماد لو براس، بینگکینگ شو
«خرس برفی» به کارگردانی آرون بلیز
«سه خواهر» به کارگردانی تیمور کوگنوف
در دور نامزدها، اعضای آکادمی از شاخه انیمیشن و شاخه فیلمهای کوتاه میتوانند رأی بدهند. اعضای واجد شرایط باید هر ۱۵ فیلم فهرست کوتاه را برای رأی دادن ببینند.
فیلم کوتاه
«آدو» (توزیعکننده ایالات متحده: نامشخص)
«آمارلا» (مایماما انترتینمنت)
«فراتر از سکوت» (پیآرپیال)
«پسری با پوست سفید» (مانیفست)
«لکه قصاب» (توزیعکننده ایالات متحده: نامشخص)
«پروانه روی چرخ» (اسنو دنس انترتینمنت)
«بابا خانه نیست» (اسکولا فیلمووا)
«افراطی» (نیویورکر)
«دوست دوروتی» (گورجس پروداکشنز)
«درام تاریخی جین آستن»
«جوراب شلواری» (هارمونی کانسپتس)
«شانه مروارید» (دانینگر فیلمز)
«سنگ، کاغذ، قیچی» (مدرسه ملی فیلم و تلویزیون)
«خوانندگان» (هایوی وست انترتینمنت)
«دو نفر در حال تبادل» (نیویورکر)
از اعضای آکادمی همه شاخهها دعوت شده بود تا در دور رأیگیری اولیه شرکت و ۱۵ فیلم انتخاب کنند.
صدا
«آواتار: آتش و خاکستر» (استودیوهای قرن بیستم)
«اف یک» (اپل اوریجینال فیلمز / برادران وارنر)
«فرانکنشتاین» (نتفلیکس)
«ماموریت: غیرممکن - حساب نهایی» (پارامونت پیکچرز)
«یک نبرد پس از نبرد دیگر» (برادران وارنر)
«گناهکاران» (برادران وارنر)
«صراط» (نئون)
«اسپرینگستین: مرا از ناکجاآباد نجات بده» (استودیوهای قرن بیستم)
«سوپرمن» (برادران وارنر)
«شرور: برای همیشه» (یونیورسال پیکچرز)
در این گروه «یک نبرد پس از نبرد دیگری» با رئالیسم خشن و واقعی خود با هر انفجار و فریاد دلخراش که با دقت برای تأثیر عاطفی عمیق تنظیم شده و مخاطبان را مستقیماً به درون مه نبرد میکشاند و «گناهکاران» با ترکیبی از صدا که به طور مساوی اپرایی و شوم است، به موفقیت خود در کسب جوایز ادامه میدهند. شاید جالبترین نامزد این گروه در یک دهه اخیر «صراط» باشد که کیفیت صدای عالی مختص فیلمهای پرفروش غیرانگلیسیزبان را دارد و در «فرمول وان» که یک مدعی تمامعیار است، صدا عملاً به یک شخصیت تبدیل شده و تماشاگران را در غرش موتورها و تنش لحظهای روز مسابقه غرق میکند. «فرانکنشتاین» نیز در مسیری کاملاً متفاوت، فضای گوتیک و سکوت وهمآور را با هم ترکیب کرده است. تمام اعضای واجد شرایط شاخه صدا ۵ فیلم نهایی را از این میان انتخاب خواهند کرد.
جلوههای ویژه
«آواتار: آتش و خاکستر» (استودیو قرن بیستم)
«وضعیت الکتریکی» (نتفلیکس)
«اف یک» (اپل / برادران وارنر)
«فرانکنشتاین» (نتفلیکس)
«تولد دوباره دنیای ژوراسیک» (یونیورسال پیکچرز)
«اتوبوس گمشده» (اپل)
«گناهکاران» (برادران وارنر)
«سوپرمن» (استودیو دیسی)
«ترون: آرس» (استودیو قرن بیستم)
«شرور: برای همیشه» (یونیورسال پیکچرز)
بیایید با قدرت آشکار شروع کنیم: «آواتار: آتش و خاکستر».
در این بخش جیمز کامرون با یک حماسه خیرهکننده دیگر به نظر میرسد قرار است تا اعماق قلمرو اسکار پیش برود، اما «فرمول وان» در کنار غرش موتورها، دقت دیجیتال را با سکانسهای مسابقهای فوتورئال به پیست میآورد تا مخاطبان را به فکر فرو برد چه چیزی واقعی است و چه چیزی نیست و «فرانکنشتاین» جلوههای ویژه و CGI را با هم ترکیب میکند. «تولد دوباره دنیای ژوراسیک» هم البته وجود دارد. در ماه ژانویه، از همه اعضای بخش جلوههای ویژه دعوت میشود تا ۵ فیلم نهایی را انتخاب کنند.
