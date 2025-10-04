به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در هفتهای که گذشت «همنت» جایگاه خود را در رتبه اول شانس اسکار تثبیت کرد و به اعتبار تیم خلاق و اقبالی که نسبت به فیلم در جشنوارهها شد و از بازآفرینی احساسی تراژدی شخصی شکسپیر تحسین به عمل آمد، خوش درخشید. در فاصله کمی پس از آن، فیلم تحسینشده «نبردی پس از نبرد دیگر» اثر پل توماس اندرسون جای دارد که احتمالاً در بخشهای مختلف اسکار از بازیگری گرفته تا دستاوردهای فنی، جایگاه برتر را به خود اختصاص خواهد داد.
برادران وارنر با «گناهکاران» که در بین ۳ فیلم برتر جای دارد، به حضور قدرتمند خود ادامه میدهد و در همین حال فیلم پرفروش موزیکال «شرور: برای همیشه» از یونیورسال نیز با شتاب تجاری در فهرست برترینها صعود میکند. نئون با ۳ فیلم مدعی شامل «ارزش احساسی» از نروژ، «یک تصادف ساده» از فرانسه و «انتخاب دیگری نیست» از کره جنوبی در میانه جدول جای دارد و احتمالاً با برنده شدن در بخش بهترین فیلم بینالمللی اسکار، به عنوان اولین کمپانی که با ۳ فیلم غیرانگلیسی زبان در یک سال جایزه بهترین فیلم این بخش را دریافت میکند، تاریخساز میشود.
نتفلیکس نیز با فیلم مهیج سیاسی «خانهای از دینامیت» ساخته کاترین بیگلو و درام کمدی هالیوودی «جی کلی» ساخته نوآ بامباک، حضور قدرتمندی در فصل جوایز دارد.
۱۰ فیلمی که تاکنون از بیشترین شانس برای رقابت بهترین فیلم اسکار برخوردارند عبارتند از:
۱. «همنت» ساخته کلوئی ژائو، از استودیو فوکوس فیچرز، تهیه کنندگان: پیپا هریس، لیزا مارشال، سم مندس، استیون اسپیلبرگ
۲. «نبردی پس از نبرد دیگر» ساخته پل توماس اندرسون، از استودیو برادران وارنر، تهیه کنندگان: پل توماس اندرسون، سارا مورفی، آدام سامنر، جوآن سلار
۳. «گناهکاران» ساخته رایان کوگلر، از برادران وارنر، تهیه کنندگان: رایان کوگلر، زینزی کوگلر، سو اوهانیان
۴. «شرور: برای همیشه» ساخته جان ام. چو، از یونیورسال، تهیه کننده: مارک پلات
۵. «ارزش احساسی» ساخته یواکیم تریر، از نئون، تهیهکنندگان: اندرو برنستسن اتمار، ماریا اکرهوف
۶. «خانهای از دینامیت» ساخته کاترین بیگلو، از نتفلیکس، تهیه کنندگان: کاترین بیگلو، نوح اوپنهایم، گرگ شاپیرو
۷. «مارتی معظم» ساخته جاش سفدی، از کمپانی A24، تهیهکنندگان: رونالد برونشتاین، الی بوش، تیموتی شالامی، آنتونی کاتاگاس، جاش سفدی
۸. «یک تصادف ساده» ساخته جعفر پناهی، از نئون، تهیهکنندگان: فیلیپ مارتین، جعفر پناهی، دیوید تیون
۹. «انتخاب دیگری نیست» ساخته پارک چان- ووک، از نئون، تهیهکننده: پارک چان-ووک
۱۰. «جی کلی» ساخته نوآ بامباک، از نتفلیکس، تهیه کنندگان: نوآ بامباک، دیوید هیمن، ایمی پاسکال
