به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی گفت: به دلیل افزایش چشمگیر حجم بازگشت سفرها، طرح‌های ویژه مدیریت تردد از صبح جمعه در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و فشم آغاز شده است.

وی افزود: تردد موتورسیکلت تا ساعت ۸ صبح شنبه ۸ آذر در محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران-سمنان-مشهد ممنوع است.

محبی با اشاره به شرایط محور چالوس گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت همچنان ممنوع است.

وی افزود: از ساعت ۱۲ ظهر جمعه ورود خودروهای دارای مقصد چالوس از آزادراه تهران-شمال محدود شده است. همچنین، از ساعت ۱۳ ابتدای پل زنگوله (خروجی تونل البرز) به سمت چالوس مسدود می‌شود. از ساعت ۱۵ مسیر شمال به جنوب از مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه خواهد شد.

محبی گفت: طرح محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴ ادامه دارد، اما در صورت کاهش ترافیک، این زمان زودتر پایان می‌یابد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا توضیح داد: تردد تمامی تریلرها در محور هراز ممنوع است. تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها به‌جز حاملان سوخت و مواد فاسدشدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ جمعه ممنوع خواهد بود. در صورت تشخیص پلیس و افزایش ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان اجرا می‌شود.

محبی افزود: از ساعت ۱۷ تا ۲۰ جمعه، محور فشم از انتهای مسیر در محدوده پل حاجی‌آباد و پیچ کلیکان به‌سمت خروجی فشم یک‌طرفه خواهد شد.

وی با تأکید بر آماده‌باش کامل نیروهای پلیس راه، گفت: رانندگان حتماً برنامه‌ریزی سفر خود را با محدودیت‌های امروز هماهنگ کنند و از شتاب و سبقت‌های خطرناک پرهیز کنند تا شاهد بازگشت ایمن و بدون حادثه در این روز پرتردد باشیم.