۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

ترافیک آزادراه قزوین–کرج سنگین شد

کرج– سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین–کرج–تهران از محدوده پایانه شهید کلانتری تا استاندارد خبر داد.

داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان در ساعت ۱۰:۳۰ صبح جمعه ۷ آذر، گفت: هم‌اکنون تمام محورهای شمالی و دیگر مسیرهای مواصلاتی استان فاقد هرگونه مداخله جوی هستند.

وی افزود: تردد در محور کرج–چالوس، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت و محورهای هراز و فیروزکوه در دو مسیر رفت‌وبرگشت عادی و روان گزارش‌شده است.

سرپرست راهداری البرز ادامه داد: تردد در آزادراه تهران–کرج–قزوین نیز عادی و روان است اما در آزادراه قزوین–کرج–تهران، از محدوده پایانه شهید کلانتری تا استاندارد ترافیک سنگین گزارش می‌شود.

باقرجوان در پایان گفت: سایر محورهای مواصلاتی استان البرز نیز دارای بار ترافیکی عادی و روان هستند.

