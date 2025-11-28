ترافیک آزادراه قزوین–کرج سنگین شد

داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان در ساعت ۱۰:۳۰ صبح جمعه ۷ آذر، گفت: هم‌اکنون تمام محورهای شمالی و دیگر مسیرهای مواصلاتی استان فاقد هرگونه مداخله جوی هستند.

وی افزود: تردد در محور کرج–چالوس، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت و محورهای هراز و فیروزکوه در دو مسیر رفت‌وبرگشت عادی و روان گزارش‌شده است.

سرپرست راهداری البرز ادامه داد: تردد در آزادراه تهران–کرج–قزوین نیز عادی و روان است اما در آزادراه قزوین–کرج–تهران، از محدوده پایانه شهید کلانتری تا استاندارد ترافیک سنگین گزارش می‌شود.

باقرجوان در پایان گفت: سایر محورهای مواصلاتی استان البرز نیز دارای بار ترافیکی عادی و روان هستند.