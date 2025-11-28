  1. جامعه
  2. انتظامی
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

محدودیت ترافیکی برای فردا در پی آلودگی هوا تمدید شد

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از تمدید محدودیت های ترافیکی هفته قبل در پی آلودگی هوا در روز شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران فردا شنبه هشتم آذرماه, طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرا می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، دارو و مواد غذایی نیز در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.

سردار سید ابوالفضل موسوی پور اعلام کرد: پلیس راهور تهران بزرگ ضمن رصد تخلفات زوج و فرد نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا نیز اقدام می‌کند.

قابل ذکر است صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع خواهد بود.

کد خبر 6670977

