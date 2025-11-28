برگزاری سیزدهمین رویداد آموزشی طنز قلمه در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین رویداد ملی آموزشی طنز قلمه توسط دفتر طنز حوزه هنری کشور و با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی کرمان و مشارکت شهرداری کرمان از چهارشنبه ۵ تا جمعه ۷ آذرماه به صورت حضوری در شهر کرمان در حال برگزاری است.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمان، در مراسم افتتاحیه این رویداد آموزشی طنز با قدردانی از زحمات و تلاشهای پیشکسوتان عرصه طنز کرمان، این استان را پیشتاز و پر استعداد در این رشته ادبی برشمرد.
مجتبی اسدی، افزود: رویداد طنز قلمه حرکتی نو و امیدبخش برای ادامه روند گذشتگان است.
عباس حسین نژاد، مدیر دفتر طنز حوزه هنری نیز گفت: آمادهایم تا در بستر دورههای آموزشی طنز قلمه، استعدادهای نو را به درختان کهنسال و با ریشه طنز هر استان، قلمه بزنیم.
مجتبی احمدی، طنزپرداز، شاعر و روزنامه نگار هم با معرفی آثار مکتوبی از مرحوم استاد محمدعلی علومی و بیان پیشینه علمی و فعالیتهای هنری و رسانهای اش، ایشان را چهرهای ملی در عرصه داستان و پژوهش طنز معرفی کرد.
اسماعیل امینی، استاد زبان و ادبیات فارسی و طنز کشور نیز ضمن با خواندن اشعاری طنز در وصف مرحوم علومی، یاد و خاطره ایشان را گرامی داشت.
